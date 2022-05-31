isparta-haberISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonuISPARTA-mobilya-magazalariISPARTA-genc-odasi-bebek-cocuk-odasimobilya-magazalari

Muhtar Çevikbaş isyan etti: Bu durum tam bir vandallık

Isparta son dakika haberleri

Muhtar Çevikbaş isyan etti: Bu durum tam bir vandallık
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Muhtar Çevikbaş isyan etti: Bu durum tam bir vandallık
Park alanlarında bulunan kamelyalara montajlı çöp kutuları sürekli olarak sorumsuz kişi veya kişilerce tahrip edilirken, yenen yiyecek ve içeceklerin artıkları yerlere atılıyor. Her seferinde park alanlarındaki çöp kutuları Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenileniyor. Son olarak Akkent Mahallesi’ndeki parktaki çöp kutusu ile otobüs duraklarının tahrip edilmesine tepki gösteren Muhtar Bekir Çevikbaş, “Bu tahrip edilen malların maliyetleri bizim vergilerimizden karşılanıyor. Kamu mallarına sahip çıkalım, hep birlikte koruyalım” dedi.
 
Isparta Belediyesi sorumluluk alanında bulunan 1 milyon 637 bin m2’lik yeşil alanda çalışmalarını sürdürüyor. Isparta Belediyesi, şehre 3 yılda 85.000 metrekarelik yeni park alanı kazandırırken, 12.000 metrekarelik park alanında da yenileme çalışmaları yaptı, gençleri kaykay pistleriyle buluşturdu.
Isparta Belediyesi’nin kent içerisinde bulunan 359 adet park ve mesirelik bölgede yaptığı çalışmalar vatandaşların takdirini kazanırken, son günlerde çocuk oyun alanları ve mesirelik bölgelere konulan kamelyalar, çöp kutuları gibi materyallere zarar verilmesi ise tepkiyle karşılanıyor.
Geçen günlerde Fatih Mahallesindeki bir çocuk oyun alanında yenilen çekirdeklerin kabuklarının ve içilen içeceklerin şişe ve bardaklarının alanda bulunan çöp kutusu yerine yerlere atılması tepki toplamıştı.
Benzer görüntüler son olarak Akkent Mahallesinde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Muğdat Çelik Parkında da ortaya çıktı. Park alanında bulunan kamelyalara montajlı çöp kutuları sürekli olarak sorumsuz kişi veya kişilerce tahrip edilirken, yenen yiyecek ve içeceklerin artıkları yerlere atılıyor. Her seferinde park alanındaki çöp kutuları Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenileniyor. Son olarak tahrip edilen çöp kutusunun yerine yenisi montajlanırken, henüz üzerinden bir gün dahi geçmeden bu kutu da yerinden sökülerek götürüldü. Bu da yetmezmiş gibi mahallede bulunan otobüs duraklarının da camları kırıldı.
Bu olayların yaşanması gerek mahalle sakinleri, gerekse Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Çevikbaş’ın da tepkisine yol açtı. Muhtar Çevikbaş, tüm vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet ederken, böyle bir durumla karşılaşılması halinde belediyeye ve muhtarlığına bilgi verilmesini istedi. Parkların ve durakların kamunun ortak malı olduğuna değinen Çevikbaş, belediyenin mahallelerine her türlü hizmeti getirdiğini belirterek, “Ancak korumasını bilmiyoruz. Şu son haftalarda duyarsızlaştık. Kim kamu malına zarar veriyorsa onlara Vandal diyeceğim. Çünkü bu durum tam bir vandallık” dedi.
Muhtar Çevikbaş, parkta bulunan çöp kutularının kaybolduğunu ve bu durumu belediyeye bildirdiklerini ifade ederek, “Belediyemiz parkımızı temizledi ve çöp kutularını yeniden yerine taktı. Ancak dün takılan çöp kutuları bugün yine yok. Buna üzülmemek elde değil, ağlamak geliyor insanın içinden. Mahallemizde şu anda 7-8 tane camı kırılmış ve tahrip edilmiş kamu ortak malı var. Bize hizmet veren kişileri ne olur gücendirmeyelim. Kamu mallarımıza hep beraber sahip çıkalım. Bir durağın camının kırılmasının maliyetini düşünün. Bu maliyetler hepimizin vergileriyle ödenen paralar. Dünyanın en zor hizmet birimlerinden biri de belediyecilik. Bazen belediyecilik için empati yapıyorum bu kadar enerjiyi nasıl buluyorlar diye düşünüyorum. Bize zor şartlar altında hizmet veriyorlar. Belediye Başkanımızın şahsında tüm çalışanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. ‘Kırıldı ve söküldü’ dediğimiz zaman ertesi günü gelip hemen yeniliyorlar. Biz de vatandaşlar olarak otokontrol yapalım. Kamu malına hep birlikte sahip çıkalım, zarar vermeyelim” ifadelerini kullandı.
 
31-05-2022-akkent-park-cop-kutusu-131-05-2022-akkent-park-cop-kutusu-2
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Muhtar Çevikbaş isyan etti: Bu durum tam bir vandallıkMUHTAR ÇEVİKBAŞ İSYAN ETTİ: BU DURUM TAM BİR VANDALLIK
Deregümü Kavşağı düzenlemesi tamamlandıDEREGÜMÜ KAVŞAĞI DÜZENLEMESİ TAMAMLANDI
Başdeğirmen: Bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruzBAŞDEĞİRMEN: BİR SÖZÜMÜZÜ DAHA YERİNE GETİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ
ISPARTA MESLEKİ EĞİTİM ŞENLİĞİNE YOĞUN KATILIMISPARTA MESLEKİ EĞİTİM ŞENLİĞİNE YOĞUN KATILIM
HABER ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
​Hayırseverlerimizin Eğitim Yatırımları Devam Ediyor​HAYIRSEVERLERİMİZİN EĞİTİM YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR
EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI 2022 NE KADAR OLACAK?
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİ 2022 HALK KONRERİ
​SİGARAYA ZAM YOK YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİN DEDİ
ISPARTA'DA ÇİĞKÖFTE'DE BİR DÜNYA MARKASI ÇİĞKÖFTEM AÇILDI
Isparta'da laptop bakımı temizliği için adres Maksimum Bilgisayar
Rengarenk etnik desenler organik giyim ürünleri İda Butik'te
Isparta'da gül ve lavanta ürünleri ile dolu hediye sepetleri Rosemix'te
ISPARTA'DAKİ GÖK GÜRÜLTÜSÜ KORKUTTU
Isparta'da sağanak yağış trafikte de etkisini gösterdiISPARTA'DA SAĞANAK YAĞIŞ TRAFİKTE DE ETKİSİNİ GÖSTERDİ
ISPARTA - ANTALYA KARAYOLUNDA TRAFİK KAZASIISPARTA - ANTALYA KARAYOLUNDA TRAFİK KAZASI
Isparta'da profesyonel maçlar yapılabilecekISPARTA'DA PROFESYONEL MAÇLAR YAPILABİLECEK
HABER: SİGARA VE ALKOLLÜ İÇECEKLERE BÜYÜK ÖTV ZAMMI GELDİ
DÜĞÜNCÜLER BU HABERE DİKKAT! ISPARTA'DA TÜM KULL AT ÜRÜNLERİ VİA MARKET'TE
Isparta'da ev yangını...!
Antalya, Isparta ve Burdur ticarette güçlerini birleştiriyorANTALYA, ISPARTA VE BURDUR TİCARETTE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR
ISPARTA VE BÖLGEMİZ İÇİN METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME
Isparta'nın TSE Onaylı Yetkili Oto Ekspertiz Noktası Pilot Garage
DİLAN POLAT GÜZELLİK MERKEZİ ŞİMDİ ISPARTA'DA
Sürücü adayları bu habere dikkat! Ehliyette yeni dönem
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
isparta-kafe-cafe-dugun-nisan-kina-seminer-toplanti-organizasyon- isparta-gul-lavanta-urunleri-dogal-lavander-rose-kozmetik-cosmetics isparta-guzellik-salonu-merkezi-telefon-numarasi isparta-kokorec-adana-durum-kofte-doner-ekmek-arasi-sucuk-alo-paket-siparis-doyum-bufe-isparta isparta-pirlanta-yuzuk-kolye-alyans-ucuz-kampanya-koseoglu-kuyukculuk isparta-perde-jaluzi-stor-fon-perde-firmalari isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-cig-kofte-siparis-telefon isparta-hatay-yoresel-urunler isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-mobilya-dekorasyon-murfak-dolap-imalat isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-prefabrik-konut-ev-konteyner-ucuz-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-bali-izgara-ekmek-arasi-tava-restaurant isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava ISPARTA iç giyim, isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA ÇİĞKÖFTE'DE BİR DÜNYA MARKASI ÇİĞKÖFTEM AÇILDI ISPARTA'DA ÇİĞKÖFTE'DE BİR DÜNYA MARKASI ÇİĞKÖFTEM AÇILDI 28 Mayıs 2022
Isparta'da ev yangını...!Isparta'da ev yangını...!26 Mayıs 2022
DİLAN POLAT GÜZELLİK MERKEZİ ŞİMDİ ISPARTA'DA DİLAN POLAT GÜZELLİK MERKEZİ ŞİMDİ ISPARTA'DA 26 Mayıs 2022
Sürücü adayları bu habere dikkat! Ehliyette yeni dönemSürücü adayları bu habere dikkat! Ehliyette yeni dönem25 Mayıs 2022
Isparta'da laptop bakımı temizliği için adres Maksimum BilgisayarIsparta'da laptop bakımı temizliği için adres Maksimum Bilgisayar28 Mayıs 2022
ISPARTA'DAKİ GÖK GÜRÜLTÜSÜ KORKUTTUISPARTA'DAKİ GÖK GÜRÜLTÜSÜ KORKUTTU27 Mayıs 2022
Rengarenk etnik desenler organik giyim ürünleri İda Butik'teRengarenk etnik desenler organik giyim ürünleri İda Butik'te28 Mayıs 2022
EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI 2022 NE KADAR OLACAK?EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI 2022 NE KADAR OLACAK?30 Mayıs 2022
Isparta'da gül ve lavanta ürünleri ile dolu hediye sepetleri Rosemix'teIsparta'da gül ve lavanta ürünleri ile dolu hediye sepetleri Rosemix'te27 Mayıs 2022
Isparta'da sağanak yağış trafikte de etkisini gösterdiIsparta'da sağanak yağış trafikte de etkisini gösterdi27 Mayıs 2022
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİ 2022 HALK KONRERİISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİ 2022 HALK KONRERİ30 Mayıs 2022
ISPARTA - ANTALYA KARAYOLUNDA TRAFİK KAZASIISPARTA - ANTALYA KARAYOLUNDA TRAFİK KAZASI27 Mayıs 2022
HABER ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARIHABER ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI31 Mayıs 2022
Antalya, Isparta ve Burdur ticarette güçlerini birleştiriyorAntalya, Isparta ve Burdur ticarette güçlerini birleştiriyor26 Mayıs 2022
ISPARTA VE İLÇELERİ ORMAN YANGINLARINA KARŞI HAZIR!ISPARTA VE İLÇELERİ ORMAN YANGINLARINA KARŞI HAZIR!25 Mayıs 2022
ISPARTA VE BÖLGEMİZ İÇİN METEOROLOJİK DEĞERLENDİRMEISPARTA VE BÖLGEMİZ İÇİN METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME26 Mayıs 2022
HABER: SİGARA VE ALKOLLÜ İÇECEKLERE BÜYÜK ÖTV ZAMMI GELDİHABER: SİGARA VE ALKOLLÜ İÇECEKLERE BÜYÜK ÖTV ZAMMI GELDİ27 Mayıs 2022
DÜĞÜNCÜLER BU HABERE DİKKAT! ISPARTA'DA TÜM KULL AT ÜRÜNLERİ VİA MARKET'TE DÜĞÜNCÜLER BU HABERE DİKKAT! ISPARTA'DA TÜM KULL AT ÜRÜNLERİ VİA MARKET'TE 27 Mayıs 2022
"Beni Dinler Misiniz?" Kalpten Kalbe Bağımlılıkla Mücadele"Beni Dinler Misiniz?" Kalpten Kalbe Bağımlılıkla Mücadele25 Mayıs 2022
​SİGARAYA ZAM YOK YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİN DEDİ​SİGARAYA ZAM YOK YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİN DEDİ29 Mayıs 2022