Park alanlarında bulunan kamelyalara montajlı çöp kutuları sürekli olarak sorumsuz kişi veya kişilerce tahrip edilirken, yenen yiyecek ve içeceklerin artıkları yerlere atılıyor. Her seferinde park alanlarındaki çöp kutuları Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenileniyor. Son olarak Akkent Mahallesi’ndeki parktaki çöp kutusu ile otobüs duraklarının tahrip edilmesine tepki gösteren Muhtar Bekir Çevikbaş, “Bu tahrip edilen malların maliyetleri bizim vergilerimizden karşılanıyor. Kamu mallarına sahip çıkalım, hep birlikte koruyalım” dedi.Isparta Belediyesi sorumluluk alanında bulunan 1 milyon 637 bin m2’lik yeşil alanda çalışmalarını sürdürüyor. Isparta Belediyesi, şehre 3 yılda 85.000 metrekarelik yeni park alanı kazandırırken, 12.000 metrekarelik park alanında da yenileme çalışmaları yaptı, gençleri kaykay pistleriyle buluşturdu.Isparta Belediyesi’nin kent içerisinde bulunan 359 adet park ve mesirelik bölgede yaptığı çalışmalar vatandaşların takdirini kazanırken, son günlerde çocuk oyun alanları ve mesirelik bölgelere konulan kamelyalar, çöp kutuları gibi materyallere zarar verilmesi ise tepkiyle karşılanıyor.Geçen günlerde Fatih Mahallesindeki bir çocuk oyun alanında yenilen çekirdeklerin kabuklarının ve içilen içeceklerin şişe ve bardaklarının alanda bulunan çöp kutusu yerine yerlere atılması tepki toplamıştı.Benzer görüntüler son olarak Akkent Mahallesinde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Muğdat Çelik Parkında da ortaya çıktı. Park alanında bulunan kamelyalara montajlı çöp kutuları sürekli olarak sorumsuz kişi veya kişilerce tahrip edilirken, yenen yiyecek ve içeceklerin artıkları yerlere atılıyor. Her seferinde park alanındaki çöp kutuları Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenileniyor. Son olarak tahrip edilen çöp kutusunun yerine yenisi montajlanırken, henüz üzerinden bir gün dahi geçmeden bu kutu da yerinden sökülerek götürüldü. Bu da yetmezmiş gibi mahallede bulunan otobüs duraklarının da camları kırıldı.Bu olayların yaşanması gerek mahalle sakinleri, gerekse Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Çevikbaş’ın da tepkisine yol açtı. Muhtar Çevikbaş, tüm vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet ederken, böyle bir durumla karşılaşılması halinde belediyeye ve muhtarlığına bilgi verilmesini istedi. Parkların ve durakların kamunun ortak malı olduğuna değinen Çevikbaş, belediyenin mahallelerine her türlü hizmeti getirdiğini belirterek, “Ancak korumasını bilmiyoruz. Şu son haftalarda duyarsızlaştık. Kim kamu malına zarar veriyorsa onlara Vandal diyeceğim. Çünkü bu durum tam bir vandallık” dedi.Muhtar Çevikbaş, parkta bulunan çöp kutularının kaybolduğunu ve bu durumu belediyeye bildirdiklerini ifade ederek, “Belediyemiz parkımızı temizledi ve çöp kutularını yeniden yerine taktı. Ancak dün takılan çöp kutuları bugün yine yok. Buna üzülmemek elde değil, ağlamak geliyor insanın içinden. Mahallemizde şu anda 7-8 tane camı kırılmış ve tahrip edilmiş kamu ortak malı var. Bize hizmet veren kişileri ne olur gücendirmeyelim. Kamu mallarımıza hep beraber sahip çıkalım. Bir durağın camının kırılmasının maliyetini düşünün. Bu maliyetler hepimizin vergileriyle ödenen paralar. Dünyanın en zor hizmet birimlerinden biri de belediyecilik. Bazen belediyecilik için empati yapıyorum bu kadar enerjiyi nasıl buluyorlar diye düşünüyorum. Bize zor şartlar altında hizmet veriyorlar. Belediye Başkanımızın şahsında tüm çalışanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. ‘Kırıldı ve söküldü’ dediğimiz zaman ertesi günü gelip hemen yeniliyorlar. Biz de vatandaşlar olarak otokontrol yapalım. Kamu malına hep birlikte sahip çıkalım, zarar vermeyelim” ifadelerini kullandı.