Küçük Kızlar kategorisinde yarışan Zehra Asel Ocaktan, üstün performansı ile Türkiye Şampiyonu oldu. Ayrıca Genç Erkek-A kategorisinde yarışan Doğulan Özan da üçüncülük elde etti.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları ve antrenörlerini bu başarılarından dolayı tebrik ederken, gelecekteki yarışmalarda da başarılarının devamını diledi.
Kaynak: https://www.isparta.gov.tr/genclik-ve-spor-teskilati-baskanligindan-29-31-mart-2023-tarihleri-arasinda-erzurumda-gerceklestirilen-okul-sporlari-snowboard-turkiye-sampiyonasi-hakkinda-duyuru