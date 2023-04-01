Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Erzurum'da gerçekleştirilen Okul Sporları Snowboard Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği başarılardan dolayı sporcusu Zehra Asel Ocaktan ve Doğulan Özan'ı tebrik etti.Küçük Kızlar kategorisinde yarışan Zehra Asel Ocaktan, üstün performansı ile Türkiye Şampiyonu oldu. Ayrıca Genç Erkek-A kategorisinde yarışan Doğulan Özan da üçüncülük elde etti.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları ve antrenörlerini bu başarılarından dolayı tebrik ederken, gelecekteki yarışmalarda da başarılarının devamını diledi.https://www.isparta.gov.tr/genclik-ve-spor-teskilati-baskanligindan-29-31-mart-2023-tarihleri-arasinda-erzurumda-gerceklestirilen-okul-sporlari-snowboard-turkiye-sampiyonasi-hakkinda-duyuru