"Isparta, U-14 Kızlar Bölge Şampiyonasına Ev Sahipliği Yapıyor"

"Yüz Sporcunun Katıldığı U-14 Kızlar Bölge Şampiyonası İçin Isparta Hazır"

"6 Mart Spor Kulübü de Yer Aldı: Isparta, Kulüplerarası U-14 Kızlar Bölge Şampiyonası'na Katılıyor"

Isparta, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun altyapı faaliyetleri kapsamında düzenlenen Kulüplerarası U-14 Kızlar Bölge Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Şampiyona, Süleyman Demirel Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.Antalya, Aydın, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Isparta'dan yaklaşık yüz sporcu, 3 Nisan 2023 Pazartesi sonuna kadar şampiyonada mücadele ediyor. Şampiyonada Isparta'yı temsil eden 6 Mart Spor Kulübü de yer alıyor.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şampiyonaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.