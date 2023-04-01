- "Isparta, U-14 Kızlar Bölge Şampiyonasına Ev Sahipliği Yapıyor"
- "Yüz Sporcunun Katıldığı U-14 Kızlar Bölge Şampiyonası İçin Isparta Hazır"
- "6 Mart Spor Kulübü de Yer Aldı: Isparta, Kulüplerarası U-14 Kızlar Bölge Şampiyonası'na Katılıyor"
Antalya, Aydın, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Isparta'dan yaklaşık yüz sporcu, 3 Nisan 2023 Pazartesi sonuna kadar şampiyonada mücadele ediyor. Şampiyonada Isparta'yı temsil eden 6 Mart Spor Kulübü de yer alıyor.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şampiyonaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.
Kaynak: https://www.isparta.gov.tr/u-14-kizlar-bolge-sampiyonasi-isparta-da-basladi