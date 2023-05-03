Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Erhan BAYDUR, TEKNOFEST 2023'e Isparta'dan Katılan Öğrencileri Ziyaret Etti

TEKNOFEST 2023'e Isparta'dan Gönderilen Projeler İl Millî Eğitim Müdürü Tarafından İncelendi

Isparta'dan Katılan Öğrencilerin Projeleri TEKNOFEST 2023'te Sergilenecek

İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Erhan BAYDUR, Isparta'daki Gençleri TEKNOFEST 2023'te Destekledi

TEKNOFEST 2023, Isparta'daki Okulların da Katılımıyla Daha da Renkli Bir Hale Gelecek

Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Erhan BAYDUR, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023'e Isparta’dan katılan Gönen Senirce Göltaş, Güneykent Yunus Emre ve Yalvaç Kaymakam Abdurrahman Bey Ortaokullarının projelerini yerinde ziyaret etti.Baydur, projeleri inceleyerek öğrencilerle sohbet etti ve ekiplere başarılar diledi. İnceleme sırasında, öğrencilerin proje hakkında bilgi vermesini ve nasıl çalıştığını göstermesini isteyen Baydur, öğrencilerin projelerini çok beğendiğini belirtti.TEKNOFEST 2023, İstanbul'da 21-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Festival, Türkiye'nin geleceği için önemli teknolojik adımların atıldığı bir platform olarak dikkat çekiyor. Türkiye'deki gençlerin teknolojik alanda yeteneklerini ortaya çıkarmalarına ve kendilerini geliştirmelerine imkân sağlayan bu festival, Isparta'daki okulların da katılımıyla daha da renkli bir hale gelecek.Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Erhan BAYDUR'un Isparta'dan katılan öğrencileri TEKNOFEST 2023'te desteklemesi, Isparta'nın eğitim sektöründeki başarısını artırmaya ve gençlerin teknolojik alanda daha fazla ilgi duymasına katkı sağlayacaktır.