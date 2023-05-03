Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2022-2023 yılı Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okul Sporları Minikler Yüzme İl Birinciliği Yarışmaları'nı düzenliyor. Yarışmalar, 16-17 Mayıs 2023 tarihleri arasında Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek.

Yarışmalara, Isparta genelindeki okulların minik öğrencileri katılabilecek. Yarışmalarda 25 metre serbest, 25 metre kurbağalama ve 25 metre sırtüstü yüzme dallarında yarışılacak.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü, yarışmaların amacının minik öğrencilerin yüzme sporuna ilgi duymalarını teşvik etmek ve sporcu yeteneklerini ortaya çıkarmak olduğunu belirtiyor. Ayrıca, yarışmalara katılan öğrencilerin sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerini ve spor yapmanın önemini kavramalarını da hedeflediklerini ekliyor.

Okul Sporları Minikler Yüzme İl Birinciliği Yarışmaları, Isparta'daki okulların minik öğrencileri için harika bir fırsat sunuyor. Katılım için son tarih, yarışmalardan bir hafta önce 9 Mayıs 2023 tarihi olarak belirlendi.