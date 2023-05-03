Doğal kaynakların korunması için mücadele eden Rosemix

Sağlıklı ve kaliteli ürünlerin adresi: Rosemix

Gül özlerinin en saf hali Rosemix'te buluşuyor

Doğal kaynaklardan esinlenen Rosemix, çevre dostu ürünleriyle öne çıkıyor.

Adres: Modernevler mahallesi 3102 sokak No:1-3 ISPARTA

Sipariş ve bilgi için telefon: 0 246 224 15 15



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Rosemix, Türkiye'nin gül üretiminde lider şehirlerinden biri olan Isparta'da özenle seçilmiş gül özleri kullanarak doğal ürünler üretme konusunda uzmanlaşmış bir şirkettir. Şirket, Isparta'nın doğal kaynaklarını değerlendirerek gül suyu ve gül yağı üretimine ağırlık vermiştir.Rosemix, ürünlerinin üretiminde zararlı kimyasallar kullanmaması ile diğer firmalardan sıyrılmaktadır. Tüm ürünleri doğal yöntemlerle üretildiğinden sağlıklı ve çevre dostudur. Şirket, gül özlerinin en saf halini kullanarak yüksek kaliteli ürünler sunmayı amaç edinmiştir.Şirket, ürünlerini hem online mağazası (www.rosemix.com.tr) üzerinden hem de çeşitli mağazalarda satışa sunmaktadır. Gül suyu ve gül yağı cilt bakımı, saç bakımı, duş jeli ve sabun gibi kişisel bakım ürünlerinde kullanılmaktadır.Rosemix, doğal kaynaklarını korumak için sosyal sorumluluk projelerine de destek vermektedir. Şirket, sürdürülebilir üretim projelerine katılmakta ve doğal yaşam alanlarının korunması için doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır.Özetle Isparta Rosemix, gül özlerinin en saf halinin kullanıldığı doğal ürünleriyle biliniyor. Şirketin yüksek kaliteli ve çevre dostu ürünleri, onu rakiplerinden farklı kılmakta ve sosyal sorumluluk taahhüdü, doğal kaynakları korumaya olan bağlılığını göstermektedir.