Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 10.03.2021 tarih ve 16 sayılı "Pazarların normal günlerde açılması" hakkındaki kararı



İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

2021 - 16 -10/03/2021Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 10.03.2021 Çarşamba günü saat 09.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.Koronavirüs (Covid-­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 1 Mart 2021 tarihli toplantısında alınan kararlarlaolarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler doğrultusundaveriskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin bu risk gruplarına göre belirlendiği yeni bir sürece girilmiştir.Konu ile ilgili olarak; Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinin 02.03.2021 tarih ve 48 sayılı “Pazar Yerleri” konulu yazısını görüşmek üzere toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 10.03.2021