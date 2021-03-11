Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 10.03.2021 tarih ve 16 sayılı "Pazarların normal günlerde açılması" hakkındaki kararı
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2021 - 16 -
Karar Tarihi : 10/03/2021
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 10.03.2021 Çarşamba günü saat 09.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 1 Mart 2021 tarihli toplantısında alınan kararlarla kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin bu risk gruplarına göre belirlendiği yeni bir sürece girilmiştir.
İl Hıfzıssıhha Kurulunun 22/12/2020 tarih ve 2020/108 sayılı Kararı ile Sokağa Çıkma Yasağı uygulaması olan Cumartesi ve Pazar günlerinde İlimiz Merkez Mehmet Tönge, Çünür, Akkent Toki, Halıkent, Gülistan, Işıkkent ve Anadolu Mahallelerinde kurulan pazarların vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve diğer Pazar yerlerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla Perşembe günleri kurulmasına karar verilmişti.
Konu ile ilgili olarak; Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinin 02.03.2021 tarih ve 48 sayılı “Pazar Yerleri” konulu yazısını görüşmek üzere toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.
Bu kapsamda, 10 Mart 2021 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere;
1-Kontrollü Normalleşme Dönemi ve Dinamik Denetim sürecine giren İlimiz Merkezinde kurulan Pazaryerlerinin sosyal mesafe-maske-hijyen kurallarına uyulmak kaydıyla, hafta içi ve hafta sonu günler olacak şekilde tekrar eski düzene geçerek kendi günlerine kurulmalarına,
2-Sağlık Bakanlığınca yayınlanan güncel Covid-19 Risk Haritası ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda İlimizde oluşabilecek salgın riskinin yükselmesi durumunda İl Hıfzıssıhha Kurulunun 22/12/2020 tarih ve 2020/108 sayılı Kararının uygulanmasının devam edilmesine,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,
Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 10.03.2021