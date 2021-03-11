Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediyesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğinde Kaymakkapı Meydanı’nda düzenlenen “Bağımsızlıklarının 30. yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan” adlı fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.Açılışın ardından Vali Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve TÜRKSOY Daire Başkanı Sancar Mülazımoğlu ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın tabiatı, tarihi, mimari dokusu, insan manzaraları ile kültür ve sanat hayatını yansıtan fotoğraf sergisini gezdi.