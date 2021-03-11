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​Isparta Petrol Turizm'in 25 adet Mercedes-Benz Tourismo siparişi, son 6 aracın da teslimatı ile tamamlandı

​Isparta Petrol Turizm'in 25 adet Mercedes-Benz Tourismo siparişi, son 6 aracın da teslimatı ile tamamlandı
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
Isparta Petrol Turizm'in 25 adet Mercedes-Benz Tourismo siparişi, son 6 aracın da teslimatı ile tamamlandı
  • Şehirler arası otobüs pazarının lideri Mercedes-Benz Türk, Isparta Petrol Turizm'e 4 adedi Tourismo 16, 2 adedi de Tourismo 16 2+1 olmak üzere 6 otobüsün teslimatını gerçekleştirirken, şirketin 2020 yılında verdiği toplam 25 araçlık sipariş de tamamlandı.
Şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerini aralıksız olarak sürdüren Isparta Petrol Turizm'in 2020 yılında gerçekleştirdiği 25 adetlik otobüs alımı, teslim edilen 4 adet Tourismo 16 ve 2 adet Tourismo 16 2+1 ile tamamlandı. Isparta merkezli Isparta Petrol Turizm, başta Ankara, İstanbul, Antalya ve Gaziantep olmak üzere onlarca ilde faaliyetlerini 51 adet büyük otobüs ile sürdürüyor.
Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Koluman Ankara'da yapılan satışın ardından 10 Mart Çarşamba günü Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük Kampüsü'nde düzenlenen törende, Isparta Petrol Turizm Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Baştok, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Baştok ve Isparta Petrol Turizm Baş Kaptanı Zeynel Çetin araçlarını, Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Mercedes Benz Türk Otobüs Müşteri Hizmetleri Grup Müdürü Özgür Taşkın, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Satış ve Pazarlama Direktörü Uğur Erdinç, Otobüs Filo Satış Koordinatörü Taylan Özyiğit, Koluman Ticari Araçlar Satış ve Pazarlama Direktörü Ali Saltık ve Koluman Ankara Otobüs Satış Müdürü Hakan Öztekin'den teslim aldı.
Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlutören sırasında yaptığı konuşmada; "Ülkemizin kalkınmasında yerel dinamiklerin ve kentlerin rolü giderek daha önemli ve anlamlı hale gelmektedir. Isparta; gerek coğrafi konumu gerekse tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir şehir olarak, kültürler arası bağlantıların sağlanmasına önemli ölçüde katkıda bulunabilecek bir potansiyele sahiptir.
Isparta ilimiz, coğrafi konumu itibarıyla Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerine ulaşım imkânının olması, Türkiye'nin turizm başkenti olan Antalya iline yakınlığı ile önemli bir destinasyondur. Bu bağlamda, güzel ilimizde faaliyet gösteren ve uzun yıllara dayalı ilişkimiz olan Isparta Petrol, hem Isparta ilinde hem de bölgesinde sunduğu hizmetler ile filo müşterilerimiz içerisinde önemli bir konuma sahiptir.
Bugün Isparta Petrol Turizm'in 2020 yılında yatırım kararı aldığı 25 adet otobüsün son 4 adet Tourismo 16'sını ve 2 adet Tourismo 16 2+1'ini teslim ettik. Yolcu taşımacılığında güvenlik, konfor ve ekonomik işletim maliyetleri sunan Mercedes-Benz Tourismo ile daha verimli hizmetler sağlayacağına inandığımız Isparta Petrol Turizm'in sektörde konumunu daha da güçlendireceğini öngörüyoruz. 2021 yılının tüm sektörümüz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını dilerken, bu operasyonda emeği geçen tüm Mercedes-Benz Türk ekibimize, Isparta Petrol Turizm'in değerli yöneticilerine ve Koluman Ankara çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.
Isparta Petrol Turizm Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Baştok; "Filomuzu yeni araçlarla güçlendirerek müşterilerimize daha kaliteli ve güvenli bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz 25 adetlik Mercedes-Benz Tourismo yatırımımızın son 6 adedini bugün teslim aldık. Ayrıca 2021 yılında da bu alandaki yatırımlarımızı sürdürerek 20 adetlik bir filo alımı planlıyoruz. İstanbul-Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda üretilen araçlarımızda ve satışında emeği geçen tüm Mercedes-Benz Türk çalışanlarına, Koluman Ankara'nın değerli ekibine ve Mercedes-Benz Türk yöneticilerine teşekkür ediyoruz." dedi.
Tourismo asistan sistemleriyle maksimum güvenlik sunuyor
Güvenlik ve sürüş destek sistemleri, Tourismo'nun daha da üstün koruma sunabilmesine olanak tanıyor. Bu özelliklerden bazıları şu şekilde:
  • Ön Çarpışma Koruyucusu (FCG) ile bir çarpışma durumunda çarpışılan aracın otobüsün altına girmesini önler, tüm sürücü bölmesi özel bir çerçeve yapısı içinde komple arkaya doğru itilir ve sürücünün korunması sağlanır.
  • Aktif Acil Fren Sistemi (ABA4) sayesinde, önde yavaş giden veya duran bir araca arkadan çarpma riski azaltılıyor. Sistem herhangi bir tehlike algıladığı anda, sürücüyü uyarıp frenleme uygulayarak arkadan çarpma riskini veya kaza kaçınılmazsa yaşanan kazanın verebileceği hasarı azaltıyor.
  • Şerit Takip Asistanı (SPA) aracın istem dışı şerit değiştirdiğini algıladığı takdirde, sürücü koltuğunu şerit ihlali yapılan tarafa doğru hissedilir bir şekilde titretip sürücüyü uyarır.
  • Antiblokaj Fren sistemi (ABS) tekerleklerin frenleme anında kilitlenmesini engeller.
  • Elektronik Stabilite Programı (ESP) savrulmayı önleyerek virajlarda ve ani manevralarda güvenliği sağlar.
  • Patinaj Önleyici Sistem (ASR) ile hızlanma anında çekici tekerleklerin kayması engellenir ve buzlu yollarda bile güvenli kalkış imkânı sağlanır.
  • Elektronik Fren Sistemi (EBS) ve Fren Destek Sistemi (BAS), her koşulda dengeli frenleme sağlar.
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