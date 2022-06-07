ISPARTA’DAN 150 KİŞİLİK İLK HAC KAFİLESİ DUALARLA UĞURLANDI

Yaşanan koronavirüs salgını dolayısıyla 2 yıldır yapılamayan hac ziyaretleri yeniden başladı. 2022 yılının Isparta’daki ilk hac kafilesi yola çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda kutsal topraklara yola çıkacak hacı adayları için İl Müftülüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Müftü Vekili Halil Taş, hacı adayları ve yakınları katıldı.Kur’an-ı Kerim tilavetinin sunulduğu ve duaların edildiği uğurlamada konuşan Vali Baruş, hacı adaylarına sağ salim gidip dönmeleri temennisinde bulunarak “İslam’ın en önemli farzlarından biri olan Hac ibadetini yerine getirmek üzere hacı adaylarımız bugün yola çıkıyorlar. Buradan başlayacak olan yolculuk hakikaten insanın hayatında yaşayabileceği en önemli deneyimlerden birisi. Şimdiye kadar yaşamış olduğu hayata dair kendini hesaba çekebileceği, gittiği o topraklarda da ruhunu gerçek şekilde arındırabileceği bir ortam olacak. Hacı adaylarımız, milletimiz ve memleketimiz için ülkemizin selameti için tüm Müslümanların selameti için dua ederse inşallah makbul olur. Orası duaların makbul olduğu yer. Sizi burada dört gözle bekleyen sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanızı Allah'tan niyaz ediyorum. Allah; Yolunuzu açık etsin, dert vermesin, keder vermesin, Hac ibadetlerinizi en güzel şekilde yerine getirerek dönmenizi nasip eylesin” dedi.Hac vazifelerini yerine getirmek üzere kendilerini Süleyman Demirel Havalimanı’na götürecek otobüslerle binen hacı adayları, yakınlarına sarılarak sevinç gözyaşı döktü. Hacı adayları, kutsal topraklara ayak basacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söylediler. Uzun yıllardır kuraya katıldıklarını söyleyen hacı adayları, Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) yaşadığı yerleri ziyaret edecek olmalarının mutluluk ve heyecan verdiğini söylediler.2022 Hac döneminde Isparta’dan toplam 300 hacı adayı kutsal topraklara giderek ibadetlerini yerine getirecekler.