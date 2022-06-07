İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
02.06.2022 günü Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince SDÜ Uygulama Noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan operasyonda 2 şahıs yakalanmıştır. Narkotik Madde Arama Köpeği MİLON’un katıldığı aramada şahısların bagajlarından ve üstlerinden;
-Satışa hazır paketler halinde 20,83 gram Halisinojen madde,
-104 adet Uyarıcı Hap,
-7 adet Sentetik Ecza ele geçirilmiştir.
Yakalanan şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ve “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından işlem yapılmış, şüpheli 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.