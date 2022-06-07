02.06.2022 günü Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinceNarkotik Madde Arama Köpeği MİLON’un katıldığı aramada şahısların bagajlarından ve üstlerinden;-Satışa hazır paketler halinde 20,83 gram Halisinojen madde,-104 adet Uyarıcı Hap,-7 adet Sentetik Ecza ele geçirilmiştir.Yakalanan şüpheliler hakkındavesuçlarından işlem yapılmış, şüphelişahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.Değerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.