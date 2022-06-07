(ISPARTA VE BURDUR ÇEVRELERİNDE BEKLENEN KUVVETLİ
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!)
- Başlama Zamanı : 07.06.2022 11:00 TSİ
- Bitiş Zamanı : 07.06.2022 22:00 TSİ
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (07.06.2022 Salı) öğle saatlerinden itibaren İsparta ve Burdur çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ