Isparta'daki Göl ve Göletlere 1 Milyon 23 Bin Adet Sazan Yavrusu Bırakıldı





















Isparta'nın doğal su kaynaklarına can vermek ve balıkçılığı sürdürülebilir kılmak amacıyla gerçekleştirilen balıklandırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Eğirdir Gölü ve çeşitli göletlerde gerçekleştirilen balıklandırma programı kapsamında, su kaynaklarının popülasyonunu artırmak üzere toplamda 1 Milyon 23 Bin adet sazan balığı yavrusu (Cyprinus carpio) suya bırakıldı.Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen balıklandırma programı, Isparta'nın sınırları içerisindeki su kaynaklarını koruma ve balıkçılığı destekleme amacını taşıyor. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nden temin edilen 1 Milyon sazan balığı yavrusu, Eğirdir Gölü'ne bırakılırken, ayrıca ilimizde bulunan 7 farklı gölette de toplam 23 Bin sazan balığı yavrusu suya salındı.Balıklandırma çalışmalarının temel amacı, su kaynaklarının balık stoklarını güçlendirmek, yerel halkın beslenme alışkanlıklarına katkıda bulunmak ve aynı zamanda vatandaşların sportif balıkçılıkla keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktır. Bu nedenle gelecek nesillere aktarılacak en değerli miras olan su kaynaklarının ve su ürünleri üretiminin sürdürülebilirliği için balıklandırma çalışmaları büyük bir önem taşıyor.Sürdürülebilir balıkçılığın ve doğal su kaynaklarının korunması için, balıkların üreme dönemlerinde av yasaklarına kesinlikle uyulması gerektiği vurgulanıyor. Böylelikle gelecek kuşakların da bu zenginlikten yararlanabilmesi ve doğanın dengesinin sürdürülebilmesi amaçlanıyor.