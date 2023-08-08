Eğirdir’li Yelkenciler Kupalarla Döndü





























Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde faaliyet gösteren Eğirdir Yelken Takımı üyeleri, Hirfanlı Baraj Gölü'nde düzenlenen optimist yelken yarışlarından elde ettikleri kupa ve madalyalarla döndüler. Kırşehir Valiliği koordinasyonunda Türkiye Yelken Federasyonu ve AHİKA (Ahiler Kalkınma Ajansı) işbirliğiyle 04-06 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen Kırşehir - Hirfanlı Baraj Gölü Optimist Yelken Yarışları, büyük bir heyecan ve başarıyla sonuçlandı.Yarışların startını Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak verdi. Haliç Yelken ve Kürek Spor Kulübü, Trabzon Fatih Spor Kulübü, İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü, Mersin Rota Yelken Ve Su Sporları Kulübü, Akdeniz Yelken Spor Kulübü, Trabzon Akçaabat Yelken Spor Kulübü, Beşikdüzü Yelken ve Doğa Sporları Kulübü, Akyazı Yelken ve Su Sporları Kulübü ve Eğirdir Belediye Spor Kulübü gibi birçok kulüpten 55 sporcunun katıldığı yarışlar, 06 Ağustos Pazar Günü düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü destekleriyle Eğirdir'den 7 optimistçi yarışlara katıldı. Yelken İl Temsilcisi Şeref Ağartan'ın liderliğindeki Eğirdir Yelken Kulübü, Antrenörler Ahmet Şahan ve Utku Mehmet Dikmen'in rehberliğinde sporcular Afra Öztekin, Rüzgar Şahan, Kemal Kaan Bahçevan, Yavuz Uzun, Buğra Çetin, Mevlüt Şenol ve Kumsal Şahan ile mücadele etti.Eğirdir’li optimistçiler 3 gün süren yarışlar sonunda 4 kupa ve 4 madalya kazanarak ilçelerine döndüler. Optimist sınıfında genel klasmanda Afra Öztekin dördüncü, Optimist kızlarda Afra Öztekin ikinci, optimist junior sınıfında genel klasmanda Rüzgar Şahan üçüncü, Kemal Kaan Bahçevan dördüncü oldu.Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Kırşehir'de düzenlenen optimist yarışlarında başarılı bir performans sergileyerek kupa ve madalyalarla dönen sporcuları tebrik ederek, gelecekteki başarılarının devamını dilediler.