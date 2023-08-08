Isparta'da Trafik Kazası: Otobüs ile Otomobil çarpıştı





























Isparta'nın İstanbul Caddesi üzerinde bugün saat 14:00 sularında meydana gelen trafik kazası, endişe verici anların yaşanmasına neden oldu. Belediye halk otobüsü ile bir otomobilin karıştığı kazada araç içinde bulunan kişiler yaralanırken, halk otobüsü içindeki yolcular da büyük bir korku yaşadı.Kaza, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. İstanbul Caddesi'nin trafiğe kapalı olan bölümünde meydana gelen bu üzücü olay, kısa süreli trafik aksamasına neden oldu. Trafik ekipleri hızla olay yerine ulaştı ve kaza yerinde kontrollü geçişi sağlayarak trafiğin normale dönmesine yardımcı oldu.Kazada yaralananlar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Belediye halk otobüsü içinde bulunan yolcuların yaşadığı korku ve panik ise gözlerden kaçmadı.Kaza sonrası yaşananlar, trafik güvenliği ve sürücülerin dikkati konusunda bir kez daha düşündürücü bir örnek teşkil etti. İstanbul Caddesi'nin normal seyrine dönmesi için ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ve detayların ortaya çıkarılacağı ifade edildi.