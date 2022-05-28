ISPARTA'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ KORKUTTU

Isparta'da saat 17.00 sıralarında başlayan ve etkisini artıran sağanak yağış esnasında belirli zamanlarda gök gürültüleri meydana geldi.Fakat bir defasında öyle bir gök gürültüsü sesi duyuldu ki nükleer bomba etkisinde yada uçaklarda oluşan süpersonik patlama sesine benzeyen ve daha önce Isparta'da duyulmayan şiddette geldi. Bazı evlerin camları patlama noktasıda geldi bazı vatandaşlar da ise kulak çınlamasına neden oldu. Vatandaşlar;şeklinde yorumlarda bulundurlar.