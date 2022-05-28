EN ÖZEL GÜL VE LAVANTA HEDİYE SEPETLERİNİZ ROSEMİX'TEN



Isparta'nın gül ve lavantasından üretilen %100 doğal ürünler hediye sepetlerini dolduruyor.

Müşterilerin isteğine göre de hazırlanan hediyelik sepetler Rosemix'in e-ticaret platformu üzerinden de çok talep görüyor. Aynı zamanda cilt bakım ürünlerinin de yeraldığı Gül Kokulu ve Lavanta Kokulu Cilt Bakım Seti mağazanın en favorilerinden...

Anneler Günü, Sevgililer Günü ve bir çok özel günleriniz için bu ürünler sayesinde hem bir hatıra yakalamış olursunuz hem de hediyeleşmiş olursunuz. Bir çok kişl artık düğün, nişan ,davet, organizasyon ve davetlere hediyelik olarak gül, lavanta ve kişisel bakım ürünleri ile doldurulmuş sepetleri tercih ediyor. Hem efsane kokularıyla çok seviliyor hem de hediye edilen kişiyi mutlu ediyor.



Unutulmaz hediyeler vermeninizi sağlayacak orijinal tasarımlı hediyelik sepet çeşitleri Rosemix Mağazası yada www.rosemix.com.tr'de sizleri bekliyor.



Adres: Modernevler mahallesi 3102 sokak No:1-3 ISPARTA

Sipariş ve bilgi için telefon: 0 246 224 15 15







































Salda Kuyucak manzaralı Lavanta sepeti



* Lavanta Kolonyası

* Doğal Lavanta Suyu

* Lavanta Kremi

* Lavanta Parfümü

* Lavanta Tonik





Yağlı ciltler için uygundur . Sivilce akne tedavisinde yardımcı olması yanında rahatlatma özelliği sayesinde Cildinize ferahlık sağlar.

Salda Kuyucak manzaralı Lavanta sepeti...

Cilt bakımı ve Saç bakımı için organik sabunlar...

Gül

Lavanta

Bıttım

Keçi sütü

Eşek sütü

Ardıç katranı

Kantaron

Defne

Argan yağlı

ISPARTA'YI TEMSİL EDEN RENK VE KOKULARDA KOLONYALAR...