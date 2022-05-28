Isparta'da etkili olan sağanak yağış zor anlar yaşattı



Isparta'da saat 17.00 sıralarında başlayan ve etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış vatandaşlara ve trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Vatandaşlar yollarda su birikintilerinden dolayı yürümekte zorluk yaşadı. Öte yandan trafikte sürücülerde ilerlemekte güçlük çekti. Yollarda rögar kapakları patlayan bir çok yolda su birikintileri oluştu.





