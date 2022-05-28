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Isparta'da sağanak yağış trafikte de etkisini gösterdi

Isparta'da sağanak yağış trafikte de etkisini gösterdi
ISPARTA
G.Tarihi: 27.05.2022 19:28
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Isparta'da etkili olan sağanak yağış zor anlar yaşattı
 
Isparta'da saat 17.00 sıralarında başlayan ve etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış vatandaşlara ve trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Vatandaşlar yollarda su birikintilerinden dolayı yürümekte zorluk yaşadı. Öte yandan trafikte sürücülerde ilerlemekte güçlük çekti. Yollarda rögar kapakları patlayan bir çok yolda su birikintileri oluştu.
 

 
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