T.C. ISPARTA VALİLİĞİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Sayı : E-59916911-621.99-6827212

Konu : Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteklemesi Müracaatları

BASIN BÜLTENİ

Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteklemesi Müracaatları

Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteklemesi müracaatları 30 Eylül 2022 tarihinde sona erecektir.

2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne 06/06/2022 ile 01/09/2022 (dâhil) tarihleri arasında satan, TMO'ya ürün satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren, lisanslı depolar üzerinden Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ile yapılan alımlarda; takas işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle alım satım belgesinin düzenlenmesinin gecikmesi durumunda, ilimiz ve ilçelerdeki lisanslı depolardan ise 1/9/2022 tarihine kadar TMO'ya satış onayı veren üreticilerden yapılacak alımlarda 30/9/2022 tarihine kadar düzenlenen ve TMO tarafından uygun görülen ELÜS alım satım belgeleri ile İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat eden çiftçilere buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, arpa ürünü için kilogram başına 0,50 TL olarak destekleme ödemesi yapılmaktadır. TMO dışındaki diğer gerçek/tüzel kişilere yapılan satışlara ilişkin düzenlenen alım satım belgeleri kabul edilmeyecektir.

TMO Alım Primi Desteğinden faydalanmak isteyip, halen başvuru yapmayan çiftçilerin 30/09/2022 (Cuma) tarihi mesai bitimine kadar ÇKS'de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Çiftçilere önemle duyurulur.

Eyup ADIGÜZEL

İl Müdürü