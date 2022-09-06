ISPARTA İL JANDARMA BASIN DUYURUSU

İsparta ili Yalvaç ilçesi Bağkonak köyünde 28 Ağustos 2022 tarihinde M.Ö. isimli müştekiye ait mermer ocağından yaklaşık 90.000 TL değerinde 175 metre uzunluğunda bakır kabloların çalınması olayı ile Yalvaç ilçesi Çetince köyünde 30 Ağustos 2022 tarihinde köyün içme suyuna elektrik enerjisi sağlayan ve köy muhtarlığına ait olan yaklaşık 100.000 TL değerinde (20) adet güneş enerjisi panelinin çalınması olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen D.Y., A.Y. ve S.Ç. isimli şahıslar, Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yalvaç îlçe J.K.hğı Asayiş timleri tarafından koordineli olarak yapılan sıkı takip ve çalışmalar neticesinde; çalmış oldukları malzemeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ele geçirilen güneş enerjisi panelleri köy muhtarlığına teslim edilerek, şüpheliler hakkında adli işlem yapılmak üzere mahkemeye sevk edilmiştir.

İsparta İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



