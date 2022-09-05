124,82 gram Uyuşturucu nitelikli madde,

72,64 gram Halisinojen nitelikli madde,

42,45 gram Uyarıcı nitelikli madde,

24 adet Sentetik Ecza nitelikli hap,

Çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince son 1 hafta içerisinde yapılanyakalanmıştır.Yapılan operasyonda yakalanan şüpheli şahıslarından;Yakalanan şüpheliler hakkındavesuçlarından işlem yapılmış ve 4 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilercecezaevine teslim edilmiştir.