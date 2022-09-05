Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince son 1 hafta içerisinde yapılan 32 operasyonda, 34 şüpheli şahıs yakalanmıştır.
Yapılan operasyonda yakalanan şüpheli şahıslarından;
- 124,82 gram Uyuşturucu nitelikli madde,
- 72,64 gram Halisinojen nitelikli madde,
- 42,45 gram Uyarıcı nitelikli madde,
- 24 adet Sentetik Ecza nitelikli hap,
- Çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ