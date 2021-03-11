ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN BÜLTENİIsparta II Jandarma Komutanlığınca Uyuşturucu ile Mücadeleye yönelik icra edilen çalışmalar neticesinde;
- Şarkikaraağaç ve Yalvaç ilçesine bağlı köylerde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen H.Ö. (45) isimli şahıs, Şarkikaraağaç İlçe J.K.lığı ekipleri tarafından 09 Mart 2021 günü yakalanmış, şüpheliye ait otomobilde (200) gr. esrar ile (1) adet hassas terazi ele geçirilmiştir.
Faaliyet sonucunda; H.Ü.(45). Y.Ü. (27). S.Ç. (30) ve R.A. (46) isimli (4) şüpheli, Uyuşturucu Madde imal ve Ticareti suçundan adli makamlara sevk edilmiş, toplam (1.038) gr. esrar ve (3) adet hassas teraziye el konulmuştur.
- 09 Mart 2021 tarihinde Merkez İlçe J.K.lığı sorumluluk alanında kontrol amacıyla durdurulan bir otomobilde yapılan arama neticesinde; (3560) kullanıma eşdeğer sentetik kannahinoid (bonzai) emdirilmiş kağıt uyuşturucu, (1) gr. metamfetamin, (2) adet uyuşturucu hap ile (3) adet kullanma aparatı ele geçirilmiş olup H.Y (41) ve S.E (30) isimli (2) şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.