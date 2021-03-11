ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN BÜLTENİ



Şarkikaraağaç ve Yalvaç ilçesine bağlı köylerde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen H.Ö. (45) isimli şahıs, Şarkikaraağaç İlçe J.K.lığı ekipleri tarafından 09 Mart 2021 günü yakalanmış, şüpheliye ait otomobilde (200) gr. esrar ile (1) adet hassas terazi ele geçirilmiştir.

09 Mart 2021 tarihinde Merkez İlçe J.K.lığı sorumluluk alanında kontrol amacıyla durdurulan bir otomobilde yapılan arama neticesinde; (3560) kullanıma eşdeğer sentetik kannahinoid (bonzai) emdirilmiş kağıt uyuşturucu, (1) gr. metamfetamin, (2) adet uyuşturucu hap ile (3) adet kullanma aparatı ele geçirilmiş olup H.Y (41) ve S.E (30) isimli (2) şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Isparta II Jandarma Komutanlığınca Uyuşturucu ile Mücadeleye yönelik icra edilen çalışmalar neticesinde;Aynı soruşturma kapsamında elde edilen bilgilerden; Şarkiraağaç ilçe merkezinde ikamet eden Y.Ü. (27) ve S.Ç. (30) ile Konya -Höyük ilçesi Görünmez mahallesinde ikamet eden R.A (46) isimli şahısların, şüpheli H.U ile irtibatlı oldukları, uyuşturucu madde ticaretini birlikte gerçekleştirdiklerinin tespit edilmesi üzerine. 10 Mart 2021 tarihinde, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde; (838) gr. esrar, (2) adet hassas terazi ele geçirilmiş olup. (3) şüpheli gözaltına alınmıştır.Faaliyet sonucunda; H.Ü.(45). Y.Ü. (27). S.Ç. (30) ve R.A. (46) isimli (4) şüpheli, Uyuşturucu Madde imal ve Ticareti suçundan adli makamlara sevk edilmiş, toplam (1.038) gr. esrar ve (3) adet hassas teraziye el konulmuştur.İsparta II Jandarma Komutanlığı olarak; uyuşturucu maddelerin gençlerimize ulaşmasını engellemeye yönelik çalışmalara, azim ve kararlık içerisinde devam edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.