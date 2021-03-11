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T.C.ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHÎ ALAN BAŞKANLIĞI Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup BaşkanlığıSayı :E-55698924-l 15.01.01-10623Konu : 18 Mart Şehitleri Anma Günü veÇanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü Törenleri Kapsamında Hazırlanan Web Sitesi HakkındaDAĞITIM YERLERİNE6546 sayılı Kanun ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 96'ncı maddesi kapsamında, Tarihî Alanda yapılacak "Çanakkale Savaşları ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" etkinliklerini düzenleme ve bu amaçla kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak görevi Başkanlığımız görev ve yetkileri arasında yer almaktadır.Bu doğrultuda milli birlik ve beraberliğimizin sembolü olan Çanakkale Ruhu'nun yaşatılması, gelişmesine katkı sağlanması ve zafer duygusunun ülke geneline yansıtılması amacıyla "İstiklalden İstikbale Çanakkale" teması altında (kamu spot filmi, afiş, billboard) 2021 yılı 18 Mart Çanakkale Zaferi çalışmalarıinternet adresinden erişime açılmıştır.Bu kapsamda Çanakkale Savaşları’nın dönüm noktası olan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü münasebetiyle Mehmetçiğin hatırasının, İnancının, cesaretinin, azminin, manevi mirasının, milli birlik ve beraberliğimizin harcı olan Çanakkale Zaferini kazandıran bu yüksek ruhun kuşaktan kuşağa yaşatılması adına, yurt genelindeki anma törenlerinde intizam, bilgi, belge, tasarım ve görsel birliğin sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri arasında koordinasyonun gerçekleştirilmesi, kurumumuzdan 18 Mart haftası talep edilen materyallerin erişimine kolaylık sağlanması, planlanan bu etkinliklerde bilgi ve tasarım kirliliği yaşanmaması amacıyla Tarihî Alan Başkanlığımız tarafından hazırlanan ve anma törenlerinde kullanılacak görsel, işitsel ve kurumsal materyallerinternet adresinden temin edilebilecektir.Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda söz konusu yazımızın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması; yazılı ve görsel medyada web sitesinde yer alan bilgi ve tasarımların kullanılması, kullanılacak tüm görsel materyallerin baskı tasarım aşamasında değişiklik yapılmaması, uygulanacak programlar çerçevesinde kurum ve kuruluşların kullanılacak olan görsellerde kurumsal logoların eklenmesi ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda;Gereğini bilgilerinize arz ederim.Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmışta.Doğrulama Kodu: 3D2ACDEA-EE26-4F59-BÖ60-8066436DF77C Doğrulama Adresi:Kemalpaşa Mahallesi Kilye Mevkii No: 1 Eceabat/ÇANAKKALE Bilgi içimAylin COŞKUNpbx: 0286 814 1128 Büro Görevlisifax: 0286 814 1730 Telefon No:(286) 814 11 28-1035