ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

12 MART İSTİKLAL MARŞIMIZIN KABULÜ ve MEHMET AKİF ERSOY'U

ANMA GÜNÜ MÜNASEBETİYLE YAYIMLADIĞI MESAJI



Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı dizelerle vatan ve bayrak sevgisinin timsali, bağımsızlığımızın beyannamesi İstiklal Marşımızın, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde ‘’Milli Marş’’ olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümünü büyük bir gururla kutlamaktayız.

Milletimizin hasletlerini, milli ve manevi değerlerini, ideallerini en veciz şekilde özetleyen, mütevazı hayatı ve asil duruşuyla Mehmet Akif Ersoy, örnek bir şahsiyettir.

İstiklal Marşımız, Kurtuluş Savaşının en zorlu günlerinde, millete cesaret ve moral kaynağı, milletin hasletlerini, değerlerini ve vatan sevgisini en veciz şekilde özetleyen bir kahramanlık destanıdır.

Cephede kahraman ordumuzun azmi ve inancı, Anadolu topraklarında milletimizin kararlılığı ve vatan aşkıyla kaleme alınan İstiklal Marşımız, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugüne taşıyan kurucu bir metindir.

Milletimizin ortak sesi, değeri, vicdanı, bağımsızlık beyannamesi, İstiklal Marşımızı ilelebet muhafaza etmeye yönelik kararlığımızı beyan ediyorum.

Merhum Mehmet Akif'in dediği gibi, 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın!'

Bu vesileyle İstiklal Marşımızın kabulünün 100'üncü yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum.