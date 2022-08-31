Büyük Zaferin 100’ üncü yıl dönümü gündüz programlarında coşkulu bir şekilde kutlanırken kutlamalar akşam da resepsiyon ve fener alayı ile devam etti.IYAŞ Kongre Merkezinde düzenlenen Zafer Bayramı Resepsiyonuna ev sahipliği yapan Vali Aydın Baruş beraberinde Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile birlikte konukları karşılayarak bayramlarını tebrik etti.Resepsiyona Isparta Milletvekili Recep Özel, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç,Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, askeri, mülki ve adli erkan, gaziler ve şehit yakınları, meslek odaları temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.Resepsiyonda Vali Baruş, Garnizon Komutanı Kahraman ve Belediye Başkanı Başdeğirmen masaları tek tek dolaşarak konuklarla bir süre sohbet edip fotoğraf çektirdiler.Resepsiyonun ardından düzenlenen fener alayına katılan Vali Baruş, Milletvekili Özel, Garnizon Komutanı Kahraman ve Belediye Başkanı Başdeğirmen Isparta Belediyesi Bandosu eşliğinde yüzlerce vatandaşla birlikte ellerinde Türk Bayraklarıyla fener yürüyüşü gerçekleştirdi. Isparta Belediyesi önünden başlayan fener alayı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.Zafer Bayramı coşkusu gece ise Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Uğur Işılak konseriyle devam etti.