ISPARTA TİCARET BORSASI'DAN TOGG PAYLAŞIMI



Başkanımız Ahmet Adar’dan TOGG Tesisi Ziyareti

Isparta Ticaret Borsası Başkanımız @Ahmet Adar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin organize ettiği program kapsamında Türkiye’nin Otomobili #TOGG’un üretileceği TOGG Bursa Gemlik Tesislerini gezdi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda/Borsa Başkanlarına Türkiye’nin Otomobili Togg’un serüvenini ve geldiği noktayı anlattı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş da bir sunum yaparak Togg otomobili ve e-mobilite sistemi hakkında bilgi verdi.ITB