Kırtasiyede KDV sıfırlanmalıdır

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrenciler için kırtasiye ürünleri, internet ve bilgisayarlar başta olmak üzere tüm okul araç ve gereçlerinde KDV’nin kaldırılması gerektiğini ifade etti.



Yeni eğitim öğrenim sezonuyla birlikte ülke genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 8 milyonu aşkın üniversite öğrencisinin yeni eğitim ve öğrenim yılına başlayacağını belirten IESOB Başkanı Ahmet Tural, “Üniversite eğitimine kadar okul kitapları ücretsiz olarak verilse de, her öğrenci için okula başlamanın farklı bir maliyeti var. Bu nedenle eğitim için temel ihtiyaç olan defter, kitap, kalem gibi kırtasiye malzemeleri ile bilgisayar ve diğer araç gereçlerde, yine ev internetinde KDV’nin sıfırlanması gerekmektedir. Teknoloji devrinde artık internet ve bilgisayar kullanmak çok temel bir ihtiyaç haline geldi. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması adına da özellikle dar gelirli öğrenci ve veliler için yeni eğitim-öğretim yılında bu kolaylık sağlanmalıdır” diye konuştu.



EV İNTERNETİNDEN KDV ALINMASIN

Geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında öğrencilerin bu yılki okul masraflarında enflasyona bağlı olarak yaklaşık yüzde 80 ila yüzde 150 oranında artış yaşandığını belirten Birlik Başkanı Tural “İthal ürünlerdeki fiyat çok daha yüksek. Oysa eğitim sektöründe kullanılan defter, kitap, kalem, kağıt, silgi gibi kırtasiye malzemeleri, en az gıda malzemeleri kadar temel ihtiyacı oluşturmakta. Bu kırtasiye ürünlerinin bir kısmında yüzde 8, bir kısmında da yüzde 18 olarak uygulanan KDV yeni eğitim-öğrenim sezonunda mutlaka kaldırılmalı. Diğer yandan günümüz teknolojik koşullarında artık online olarak eğitime katılmak lüks değil bir ihtiyaç haline geldi. Tüm öğrencilerin online eğitiminden ve araştırmadan geri kalmaması için artık olmazsa olmaz olan laptop ve internetten de KDV alınmamalıdır” açıklamasında bulundu.