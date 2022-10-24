Isparta'da doğal Yöresel Köy ürünleri, Kahvaltılıklar, Reçel-Bal Çeşitleri,Tereyağı, Yoğurt, Zeytin, Peynir çeşitleri ile öne çıkan Çevik Gıda, en taze ve uygun fiyat politikası ile satışlarına devam ediyor ve ürünler yoğun talep görüyor.
Ayrıca Ev yapımı ürünler olan Makarna, Salamura yaprak,Turşu ve sızma zetinyağı ürünleri de Çevik Gıda reyonlarında.
Çevik Gıda, haş haş ezmesinden ,çiftlik yumurtasına tahın ve pekmeze kadar tüm organik ürünleri kendi doğal yerinden getirtilmiş olarak siz Isparta'da yaşayan vatandaşlarımıza sunuyor. Hem de çok ekonomik fiyatlara...
Lezzeti mutluluğa dönüştüren ürün katagorileriyle çeşit çeşit doğal yöresel ürünler Isparta'da tek bir noktada Çevik Gıda'da.
İşte adres:
Adres: Kültür sineması yanı No:6 ISPARTA
Telefon: 0 541 742 04 24
Çevik Gıda: ''Isparta'nın Zeytin Peynir Dünyası''
“ Sofrana lezzet, Hayatına şifa kat”
ÇEVİK GIDA'NIN GENEL ÜRÜN KATEGORİLERİ ŞÖYLE
- Taze Günlük Yufka
- Kahvaltılık Sürmelik Reçeller
- Andız Pekmezi
- Bal-Petek Bal
- Keçi Boynuzu Özü
- Karadut Özü
- Çeviz, Ev Makarnası, Ev Salçası
- Hakiki Dövme Tereyağı
- Peynir ve Zeytin Çeşitleri
- Yoğurt - Lor - Çökelek
- Yumurta ( Gezen Tavuk Yumurtası Seçeneği )
- Keçi Peyniri - Tulum Peyniri - Kaşar Peyniri
- Teneke Peyniri - Köy Peyniri
- Haşhaş Ezmesi - Fındık ve Fıstık Ezmesi - Tahin
- Natural Sızma Zeytinyağı
- Salamura Yaprak
MAĞAZADAN KARELER...