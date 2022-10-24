YÖRESEL ÜRÜN VE KAHVALTI GURUBU ÇEVİK GIDA ŞARKÜTERİ'DE

Isparta'da doğal Yöresel Köy ürünleri, Kahvaltılıklar, Reçel-Bal Çeşitleri,Tereyağı, Yoğurt, Zeytin, Peynir çeşitleri ile öne çıkan Çevik Gıda, en taze ve uygun fiyat politikası ile satışlarına devam ediyor ve ürünler yoğun talep görüyor.

Ayrıca Ev yapımı ürünler olan Makarna, Salamura yaprak,Turşu ve sızma zetinyağı ürünleri de Çevik Gıda reyonlarında.



Çevik Gıda, haş haş ezmesinden ,çiftlik yumurtasına tahın ve pekmeze kadar tüm organik ürünleri kendi doğal yerinden getirtilmiş olarak siz Isparta'da yaşayan vatandaşlarımıza sunuyor. Hem de çok ekonomik fiyatlara...



Lezzeti mutluluğa dönüştüren ürün katagorileriyle çeşit çeşit doğal yöresel ürünler Isparta'da tek bir noktada Çevik Gıda'da.

İşte adres:

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ÇEVİK GIDA'NIN GENEL ÜRÜN KATEGORİLERİ ŞÖYLE

Taze Günlük Yufka

Kahvaltılık Sürmelik Reçeller

Andız Pekmezi

Bal-Petek Bal

Keçi Boynuzu Özü

Karadut Özü

Çeviz, Ev Makarnası, Ev Salçası

Hakiki Dövme Tereyağı

Peynir ve Zeytin Çeşitleri

Yoğurt - Lor - Çökelek

Yumurta ( Gezen Tavuk Yumurtası Seçeneği )

Keçi Peyniri - Tulum Peyniri - Kaşar Peyniri

Teneke Peyniri - Köy Peyniri

Haşhaş Ezmesi - Fındık ve Fıstık Ezmesi - Tahin

Natural Sızma Zeytinyağı

Salamura Yaprak

MAĞAZADAN KARELER...













































