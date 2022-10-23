Neredeyse tüm balıklar Türkiye'nin kıyı şeridinden Kaya Balığa günlük geliyor. Bu, çevrenizdeki en iyi, en taze, yerli balık ve kabuklu deniz ürünlerini aldığınızdan emin olabileceğiniz anlamına gelir.

Kaya Balık; 30'dan fazla farklı balık türü tedarik edip işliyor. Balıklar bütün, içi boşaltılmış, pulları alınmış, fileto, kelebek fileto veya müşterinin isteğine göre herhangi başka bir formatta hazırlanabilir.

Tavada yada ızgarada; Çipura, Levrek, Lagos, Somon, Palamut, Hamsi. Balık Dürüm ve daha fazlası için sizleri ailenizle birlikte Kaya Balık Evi'ne davet ediyoruz.

Isparta'da balıkseverlerin vazgeçilmez adresi Kaya Balık ve Kaya Balık Evi

KAYA BALIK '' En Tazesi Denizden Sonra Bizde...''

Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA

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