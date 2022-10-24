ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU Isparta ili Gönen ilçesi Baladız mahallesinde bulunan Tırcı Muhtar Babanın Yeri isimli iş yerinin otoparkında 18.10.2022 tarihinde park halinde bulunan (2) aracın yakıt depolarından yaklaşık 150 ve 145 olmak üzere toplam 295 litre motorinin çalınması olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen E.D. ve H.H.D. isimli (2) şüpheli şahıs, suçta kullandıkları mazot aktarım pompa düzeneği ve üzerine bağlı hortum ve aparatlarla ile birlikte Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gönen İlçe J.K.lığı Asayiş Timlerince yakalanmıştır. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ısparta E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Isparta İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Isparta ili Gönen ilçesi Baladız mahallesinde bulunan Tırcı Muhtar Babanın Yeri isimli iş yerinin otoparkında 18.10.2022 tarihinde park halinde bulunan (2) aracın yakıt depolarından yaklaşık 150 ve 145 olmak üzere toplam 295 litre motorinin çalınması olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen E.D. ve H.H.D. isimli (2) şüpheli şahıs, suçta kullandıkları mazot aktarım pompa düzeneği ve üzerine bağlı hortum ve aparatlarla ile birlikte Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gönen İlçe J.K.lığı Asayiş Timlerince yakalanmıştır. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak İsparta E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kuruntuna teslim edilmiştir.

İsparta İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.