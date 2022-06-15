ISPARTA'DA YÖRESEL ÜRÜNLERİN ADRESİ DEREN GIDA!

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ispartaderengida.com

Deren Gıda ürün kategorisinde başka neler var?

Tuzlu Yoğurt

Sürk

Attun Zeytin

Taş Kırma Yeşil Zeytin

Zeytin Yağı

Meşhur Halhali Zeytinleri

Domates ve Biber Salçası

Tereyağlar ( Yayık ayran ve Sütten Hatay Tuzsuz Tereyağı )

Taze Baharatlar

Süzme Kese Yoğurdu

Süt Kaymağı

Doğal Karakovan Bitlis Balı

Doğal Bitlis Süzme Balı

Peynir Çeşitleri

Dil-Örgü Lavaş Künefe Peyniri

Klasik Ezine

Kaynamış Keçi Sütünden %100 Salamura Peyniri



Hatay Peyniri







Saç Örgüsü Peyniri







Çörek Otlu Peynir







Sıkma Peynir (Lavaş peyniri)

























































Deren Gıda Isparta'da organik ve besin değeri yüksek doğal gıda ürünlerini doğrudan üreticiden alıp tüketiciye sunuyor. Özellikle bol baharatlı lezzetleri ve yöresel tatların yaygın olduğu kent olan Hatay'ın yöresel gıda ürünleri. Yakın dönemde de mağazaya yeni hasat edilen domates ve biberlerden elde edilen Hatay'a özgü salçalar da raflarda yerini alacak.Aşağıda geniş bir şekilde yer verdiğimiz ürün kategorilerinin dışında yine Hatay'a özgü acılı ekmek, Kömbe ve çeşitli yörelerden getirtilmiş en lezetli ürünler Deren Gıda'da satılıyor. Ve Deren Gıda'da hemen hemen en çok satan ürünler arasında yer alan ve günlük getirilmiş Kese Yoğurdu, %100 Keçi Sütünden yapılmış Salamura Peynir, Çökelek de bulunuyor. Tadı damağınızda kalacak içli köfte ve Soğuk Kısır da Deren Gıda'da Sipariş üzerine yapılıyor.