Deren Gıda Isparta'da organik ve besin değeri yüksek doğal gıda ürünlerini doğrudan üreticiden alıp tüketiciye sunuyor. Özellikle bol baharatlı lezzetleri ve yöresel tatların yaygın olduğu kent olan Hatay'ın yöresel gıda ürünleri. Yakın dönemde de mağazaya yeni hasat edilen domates ve biberlerden elde edilen Hatay'a özgü salçalar da raflarda yerini alacak.
Aşağıda geniş bir şekilde yer verdiğimiz ürün kategorilerinin dışında yine Hatay'a özgü acılı ekmek, Kömbe ve çeşitli yörelerden getirtilmiş en lezetli ürünler Deren Gıda'da satılıyor. Ve Deren Gıda'da hemen hemen en çok satan ürünler arasında yer alan ve günlük getirilmiş Kese Yoğurdu, %100 Keçi Sütünden yapılmış Salamura Peynir, Çökelek de bulunuyor. Tadı damağınızda kalacak içli köfte ve Soğuk Kısır da Deren Gıda'da Sipariş üzerine yapılıyor.
Adres: Çelebiler mahallesi 1409 sokak No: 14/1
(Iyaş Otel - LCW Arkası)
Telefon - WhatsApp: 0507 701 42 50
İnstagram: @ispartaderengida
Website: ispartaderengida.com
Deren Gıda ürün kategorisinde başka neler var?
- Tuzlu Yoğurt
- Sürk
- Attun Zeytin
- Taş Kırma Yeşil Zeytin
- Zeytin Yağı
- Meşhur Halhali Zeytinleri
- Domates ve Biber Salçası
- Tereyağlar ( Yayık ayran ve Sütten Hatay Tuzsuz Tereyağı )
- Taze Baharatlar
- Süzme Kese Yoğurdu
- Süt Kaymağı
- Doğal Karakovan Bitlis Balı
- Doğal Bitlis Süzme Balı
Peynir Çeşitleri
- Dil-Örgü Lavaş Künefe Peyniri
- Klasik Ezine
- Kaynamış Keçi Sütünden %100 Salamura Peyniri
Hatay Peyniri
Saç Örgüsü Peyniri
Çörek Otlu Peynir
Sıkma Peynir (Lavaş peyniri)