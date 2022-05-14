Isparta'da gastronomi kenti Hatay'ın yöresel ürünlerinin tüketiciye sunulduğu Deren Gıda'da özel sipariş ile yapılan soğuk kısır ve tescilli Hatay’ın yöresel Oruğu (İçli Köftesi) lezzet düşkünlerini cezbediyor.
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan içli köfte, yapımı maharet gerektiren özel bir yemektir. Deren Gıda uyguladığı püf noktalar sayesinde hem lezzetli hem de tam kıvamında içli köfteler hazırlıyor. Bildiğiniz bütün kısırları ve içli köfteleri unutun!
Yöresel baharat ve zeytinyağı ile yapılan soğuk kısır ve içli köfte için mutlaka önceden telefon ile yada WhatsApp üzerinden sipariş vermeniz gerekiyor. Mutlaka denemelisiniz...!
HALEP KEÇİ PEYNİRİ İÇİN DEREN GIDA
Bilindiği gibi keçi sütünden yapılan peynirlerin lezzeti bir başka güzel, Halep keçisi sütünden üretilen peynirin ise yağ oranında iki kat fark var. Kuleönü’nde Halep keçi yetiştiriciliği yapan Helal Köyü, Halep Süt markasıyla ürettiği yüzde 100 doğal keçi peynirlerini de Isparta'da Deren Gıda'dan temin edebilirsiniz.
Aynı zamanda Deren Gıda instagram sayfası üzerinden de tüm ürünlerini paylaşıyor.
Isparta'da yöresel ürünlerin en doğalı için adres Deren Gıda.
Adres: Çelebiler mahallesi 1409 sokak No: 14/1
(Iyaş Otel - LCW Arkası)
Telefon - WhatsApp: 0507 701 42 50
İnstagram: @ispartaderengida
Website: ispartaderengida.com
Deren Gıda ürün kategorisinde başka neler var?
- Tuzlu Yoğurt
- Sürk
- Attun Zeytin
- Taş Kırma Yeşil Zeytin
- Zeytin Yağı
- Meşhur Halhali Zeytinleri
- Domates ve Biber Salçası
- Tereyağlar ( Yayık ayran ve Sütten Hatay Tuzsuz Tereyağı )
- Taze Baharatlar
- Süzme Kese Yoğurdu
- Süt Kaymağı
- Doğal Karakovan Bitlis Balı
- Doğal Bitlis Süzme Balı
Peynir Çeşitleri
- Dil-Örgü Lavaş Künefe Peyniri
- Klasik Ezine
- Kaynamış Keçi Sütünden %100 Salamura Peyniri
- Klasik Ezine