HATAY YÖRESİNE AİT GERÇEK LEZZETLER ISPARTA'DA DEREN GIDA'DA

HALEP KEÇİ PEYNİRİ İÇİN DEREN GIDA

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Deren Gıda ürün kategorisinde başka neler var?

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Klasik Ezine

Kaynamış Keçi Sütünden %100 Salamura Peyniri

































Klasik Ezine





































Isparta'da gastronomi kenti Hatay'ın yöresel ürünlerinin tüketiciye sunulduğu Deren Gıda'da özel sipariş ile yapılan soğuk kısır ve tescilli Hatay’ın yöresel Oruğu (İçli Köftesi) lezzet düşkünlerini cezbediyor.Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan içli köfte, yapımı maharet gerektiren özel bir yemektir. Deren Gıda uyguladığı püf noktalar sayesinde hem lezzetli hem de tam kıvamında içli köfteler hazırlıyor. Bildiğiniz bütün kısırları ve içli köfteleri unutun!Yöresel baharat ve zeytinyağı ile yapılan soğuk kısır ve içli köfte için mutlaka önceden telefon ile yada WhatsApp üzerinden sipariş vermeniz gerekiyor. Mutlaka denemelisiniz...!Bilindiği gibi keçi sütünden yapılan peynirlerin lezzeti bir başka güzel, Halep keçisi sütünden üretilen peynirin ise yağ oranında iki kat fark var. Kuleönü’nde Halep keçi yetiştiriciliği yapan Helal Köyü, Halep Süt markasıyla ürettiği yüzde 100 doğal keçi peynirlerini de Isparta'da Deren Gıda'dan temin edebilirsiniz.Aynı zamanda Deren Gıda instagram sayfası üzerinden de tüm ürünlerini paylaşıyor.Isparta'da yöresel ürünlerin en doğalı için adres Deren Gıda.