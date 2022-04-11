MÜJDE! HATAY'DAN GELEN GERÇEK LEZZETLER ISPARTA'DA

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Deren Gıda ürün kategorisinde başka neler var?

Tuzlu Yoğurt

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Taze Baharatlar

Peynir Çeşitleri

Dil-Örgü Lavaş Künefe Peyniri

Klasik Ezine

Gastronomi kenti Hatay’a ait yöresel ürünler Ispartalılarla buluştu. Deren Gıda, yüzde 100 doğal yöntemlerle elde edilmiş katkısız bir çok Hatay'a özgü ürünü direk üreticiden getirtiyor.HATAY’ın meşhur tatlıları arasında yer alan kabak tatlısını, künefesini, biberli ekmeğinikömbesini ve nar eksişini artık Isparta'da Deren Gıda'dan satın alabilirsiniz.Aynı zamanda WhatsApp uygulaması üzerinden de sipariş kabul eden Deren Gıda instagram sayfası üzerinden de ürünlerini paylaşıyor.