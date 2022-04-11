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Hatay'ın Yöresel Ürünleri Isparta Deren Gıda'da

Hatay'ın Yöresel Ürünleri Isparta Deren Gıda'da
ISPARTA
G.Tarihi: 10.04.2022 23:32
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MÜJDE! HATAY'DAN GELEN GERÇEK LEZZETLER ISPARTA'DA
  Gastronomi kenti Hatay’a ait yöresel ürünler Ispartalılarla buluştu. Deren Gıda, yüzde 100 doğal yöntemlerle elde edilmiş katkısız bir çok Hatay'a özgü ürünü direk üreticiden getirtiyor.
HATAY’ın meşhur tatlıları arasında yer alan kabak tatlısını, künefesini, biberli ekmeğini (acılı-tatlı), kömbesini ve nar eksişini artık Isparta'da Deren Gıda'dan satın alabilirsiniz.

Aynı zamanda WhatsApp uygulaması üzerinden de sipariş kabul eden Deren Gıda instagram sayfası üzerinden de ürünlerini paylaşıyor.

Adres: Çelebiler mahallesi 1409 sokak No: 14/1 
(Iyaş Otel - LCW Arkası)
Telefon - WhatsApp: 0507 701 42 50
İnstagram: @ispartaderengida
Website: ispartaderengida.com

Deren Gıda ürün kategorisinde başka neler var?
  • Tuzlu Yoğurt
  • Sürk
  • Attun Zeytin
  • Taş Kırma Yeşil Zeytin
  • Zeytin Yağı
  • Meşhur Halhali Zeytinleri
  • Domates ve Biber Salçası
  • Tereyağlar ( Yayık ayran ve Sütten Hatay Tuzsuz Tereyağı )
  • Taze Baharatlar

Peynir Çeşitleri
  • Dil-Örgü Lavaş Künefe Peyniri
  • Klasik Ezine
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