Isparta’da Piramit Cam’ın gelişmiş teknojilerle ürettiği yalıtımlı cam sistemlerini incelediniz mi? Enerji tasarrufu sağlayan cam sistemleri için hemen iletişime geçin…
Isparta'da Piramit Cam'da Pencere camları ısıcam çift cam olarak imalatı yapılmaktadır.
Isparta'da Piramit Cam özel dekoratif kapı camları, buzlu cam, kumlamalı cam, özel olarak vitray cam imalatı, satışı, montajı yapmakta ve İşyeri, Ofis, Ev, gibi alanlarda kullanılan kapı camları imal edilmektedir. Aynı zamanda ayna satışı, imalatı, montajı yapmakta olan Piramit Cam, aynalar ile istediğiniz model, kesim, işleme motifleri ile sizlere ayna hizmetleri sunmaktadır.
HİZMET BAŞLIKLARI GENEL OLARAK ŞÖYLE;
- Ofis Camları ve Ofis Cam Bölme İşlemi
- Dış Cephe Camları
- Vitrin Camı İmalatı Satışı ve Montajı
- Masa ve Sehpa Camları Satışı
- Isıcam İmalatı ve Montajı
- Lamine Cam Satışı ve Montajı
- Dekoratif Kapı Camları İmalatı ve Montajı
- Pvc Pencere Camları İmalatı
- Akvaryum Camı İmalatı
Telefon Numaraları
+90 542 132 17 22
+90 246 232 78 73
İnternet Sitesi: www.piramitcam.com.tr
Sanayi mahallesi 3354 SK NO: 5, 32200 MERKEZ / ISPARTA