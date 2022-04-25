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ISPARTA'DA YOL ÇÖKTÜ
ISPARTA'DA YOL ÇÖKTÜ
ISPARTA
Tarih:
25.04.2022 18:42
G.Tarihi:
25.04.2022 18:48
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GÖKÇAY KAVŞAĞINDA YOL ÇÖKTÜ
Isparta'da Gökçay Kavşağına dönmeye çalışan beton mikseri taş döşeli yolda yere saplandı.
Isparta'da öğlen saatlerinde Çayboyu istikametinden, Gökçay Kavşağına dönmeye çalışan beton mikseri yolun çökmesiyle birlikte yere saplandı.
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