Ispartaspor yönetiminden, Diyarbakır

Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür

Ispartaspor yönetimi, hafta sonu Diyarbakır’da oynanan Amedspor maçında kendilerinin güvenliğini sağlayan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nün bütün ekiplerine teşekkür etti.Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grupta Play Of mücadelesi veren Ispartaspor, 24 Nisan Pazar günü Diyarbakır’da, Amedspor ile karşı karşıya geldi. Bu maç için Cumartesi günü sabah saatlerinde Diyarbakır’a giden kafileyi Diyarbakır Emniyet’i korudu. En ufak bir sözlü tartışma dahi yaşamadan kente dönen Ispartasporlu futbolcular ve yöneticiler, kendilerinin can ve mal güvenliğini sağlayan emniyet mensuplarına teşekkürlerini ilettiler.Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada: “Maç için 23 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinde Diyarbakır Havalimanına ulaşım sağladık. O andan itibaren can ve mal güvenliğimizi devralan, en ufak bir tartışma ya da arbede yaşanmamasını sağlayan, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nün bütün ekiplerine sonsuz teşekkür ederiz” denildi.