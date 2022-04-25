Isparta Ticaret Borsası tarafından , ilimiz ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan, Isparta Elması’nın bahçeden sofraya kadar olan serüveni konu alarak tüm süreçlerinin dilenen adımlarının fotoğraflanması sağlamak; bilinirliğinin ve marka değerinin artırılması amacıyla “Çiçekten Meyveye Isparta Elması” fotoğraf yarışması başlatılmıştır.Dereceye girenlerin ödüllendirileceği yarışmaya başvurular en geç 31 EKİM 2022 tarihine kadar yapılacaktır. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya, “Fotoğraf Yarışması Katılım Formu” ve yarışmaya sunacağınız fotoğrafları birlikte yarisma@ispartatb.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.“Çiçekten Meyveye Isparta Elması” fotoğraf yarışması; Seçici Kurul üyeleri ve Isparta Ticaret Borsası Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.Kamuoyuna duyurulur