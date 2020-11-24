GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

Isparta'da yeni nesil 3 katlı maske ve temassız dijital elektronik ateş ölçer via'da

Isparta'da yeni nesil 3 katlı maske ve temassız dijital elektronik ateş ölçer via'da
ISPARTA
G.Tarihi: 23.11.2020 23:32
166 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
ISPARTA'DA KIZILÖTESİ ATEŞ ÖLÇER VE  YENİ NESİL MASKELER VİA'DA
Isparta'da kendi hijyen istasyonunuzu oluşturmak için gereken tüm ekipman ve malzemelere kolayca Via'dan ulaşabilirsiniz.  Temassız ateş ölçerler, yeni nesil maskeler, çocuklar için maskeler...Hemde toptan fiyatına perekande!

YENİ NESİL MELTBLOWN 3 KATMANLI MASKE 
3 Katlı MeltblownAntimikrobiyal Filtreli ve Non-woven Spunbond materyal Tam ultrasonik gövde ve lastikleme. Hava geçirgenliği ile kolay nefes alınabilir 1 kutuda 50 adet maske vardır.Tam otomatik makinelerde hijyenik ortamda el değmeden üretilmiştir.
 Bakteri Filtrasyon Verimliliği, Mikrobiyal Temizlik ve Solunabilirlik testlerinden başarıyla geçerek Tip II Medikal Yüz Maskesi uygunluğu sağlamıştır. Isparta'da sadece Via'da satılmaktadır.

image

image

INFRARED THERMOMETER DT -8826 YÜKSEK ATEŞ ALARMLI KIZILÖTESİ ATEŞ ÖLÇER
Temassız kızılötesi ateş ölçerler  Isparta'da Via'da. Fiyatı çok uygun C tuşu santigrat cinsinden, F tuşu fahrenayt cinsinden gösteriyor Orta nokta işareti iki kez basıldığında gece modu oluyor Memorial hafızaya alma özelliği, 2 kez uzun basıldığında sağ üstte kafa işareti değişiyor, nesnelerin ve ortam sıcaklığına bakılabiliyor.

image


Mikropları yok etmek için kullanılan dezenfektan, standart hijyen koşullarının sürdürülmesinde son derece etkilidir.Via, sağlık kuruluşlarında,evde veya işyerinizde kullanıma uygun bir çok hijyen malzemesini sizlere sunar.
 
Adres: Pirimehmet mh. Gölcük yolu üzeri  (Devin Otel yukarısı) ISPARTA
Telefon:0 544 777 37 99

DSC-0125-Copy

DSC-0129-Copy

DSC-0121-Copy

DSC-0123-Copy

DSC0548 (Copy)

DSC0554 (Copy)

DSC0557 (Copy)

DSC0543 (Copy)

DSC0542 (Copy)

3afd5dde eb54 48a0 8137 ade3daf3f872

DSC0568 (Copy)

DSC0566 (Copy)
 
ısparta infrared termometreısparta termometreısparta kızılötesi termometreısparta Meltblown maskeısparta yüz maskesiısparta medikal maskeısparta temassız ateş ölçer
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Rektör Çarıkçı’nın “24 Kasım Öğretmenler Günü” Mesajı
Isparta'da Partikül Filtresi Temizliği ve Revizyon işlemleri için Egzozcu Murat
Isparta Haber: SDÜ’den 5 Bilim İnsanı “Dünyanın En İyi Bilim İnsanları” Listesine Girdi
Isparta'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Sergisi
Araç muayene ücretlerindeki ücret artışı belli oldu
Bilişim Vadisi’nin önemli bir üssü Isparta’da da olacak
​Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
Isparta'da yeni nesil 3 katlı maske ve temassız dijital elektronik ateş ölçer via'da
Aşı için yüreklere su serpecek haber!
Kanun çıktı, borçlar siliniyor hemen başvurun!
Isparta Haber: Ömer Yılmaz Yılın İl Milli Eğitim Müdürü Seçildi
​ISPARTALI YATIRIMCILARIN VE ÇİFTÇİLERİN BEKLEDİĞİ KKYDP KAPSAMINDAKİ DESTEKLER AÇIKLANDI
Deprem riski Türkiye’nin kaçınılmaz bir gerçeğidir
Haber: Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor
SDÜ'lü Öğrenciler "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"ndan Ödülle Döndü
Isparta'da halk otobüsleri için önemli duyuru
Isparta'da depremler! Merkez üssü neresi?
Son dakika: Yeni kısıtlamalar başladı! İşte tüm detaylar
Haber: Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki yeni sınav planı! Sürpriz detaylar...
Isparta'da pratik korona testi cihazı hızlı tanı kiti Telalem'de
Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları ve lastikçilerı belli oldu
ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN PEŞ PEŞE ÖNEMLİ DUYURULAR
Yeni koronavirüs tedbirleri 20:00'da başlıyor! İşte alınacak tedbirler...
Kritik yeni kısıtlamalar bugün başlıyor!
Isparta Arora Servisi Güven Motor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
ISPARTA aksesuarISPARTA AKTARISPARTA online avmISPARTA kozmetikISPARTA egzoz tamiriISPARTA DÖNER SİPARİŞISPARTA uygun avm, ISPARTA BAYAN KUAFÖRÜ, ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA bilgisayar servisi, ısparta su arıtma cihazıISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA TÜRKER AVMISPARTA prefabrik,
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Önder Şekerleme AVM Marketyo uygulamasında! Hemen indirin kazanmaya başlayın!Isparta Önder Şekerleme AVM Marketyo uygulamasında! Hemen indirin kazanmaya başlayın!17 Kasım 2020
Seyahat yasağının detayları netlik kazandıSeyahat yasağının detayları netlik kazandı18 Kasım 2020
Deprem gerçeği ve deprem öncesi, sonrası alınacak önlemlerDeprem gerçeği ve deprem öncesi, sonrası alınacak önlemler17 Kasım 2020
GENELGE 20 KASIM'DAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEKGENELGE 20 KASIM'DAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK18 Kasım 2020
Borcu olanlara büyük müjde! Resmi Gazete'de yayımlandıBorcu olanlara büyük müjde! Resmi Gazete'de yayımlandı17 Kasım 2020
TÜM TÜRKİYE'DE UYGULANACAK OLAN YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİTÜM TÜRKİYE'DE UYGULANACAK OLAN YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ17 Kasım 2020
Yeni tedbirler geliyor!Yeni tedbirler geliyor!17 Kasım 2020
Küppeli Accessories Isparta şubesi açıldı Küppeli Accessories Isparta şubesi açıldı18 Kasım 2020
Isparta'nın teknoloji merkezi Maksimum'dan indirim!Isparta'nın teknoloji merkezi Maksimum'dan indirim!17 Kasım 2020
YÜKSEK KURDAN YORULAN ÜRETİCİ, FAİZ MOLASINA RAZIYÜKSEK KURDAN YORULAN ÜRETİCİ, FAİZ MOLASINA RAZI17 Kasım 2020
Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları ve lastikçilerı belli olduIsparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları ve lastikçilerı belli oldu20 Kasım 2020
Yaban Keçisi avına geçit yok! 3 şahıs gelen ihbar üzerine yakalandıYaban Keçisi avına geçit yok! 3 şahıs gelen ihbar üzerine yakalandı17 Kasım 2020
Tüm Isparta'yı ilgilendiren haber! Hıfzıssıhha kurulundan yeni kararlar açıklandıTüm Isparta'yı ilgilendiren haber! Hıfzıssıhha kurulundan yeni kararlar açıklandı18 Kasım 2020
Isparta'da Karantinadaki Personelin Evlerine Yemek ServisiIsparta'da Karantinadaki Personelin Evlerine Yemek Servisi18 Kasım 2020
Endonezya ile dostluğumuzu ekonomiye yansıtmalıyızEndonezya ile dostluğumuzu ekonomiye yansıtmalıyız18 Kasım 2020
​GSF Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ''Uzaktan Öğretim Setleri'' ni öğrencilerle buluşturdu​GSF Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ''Uzaktan Öğretim Setleri'' ni öğrencilerle buluşturdu18 Kasım 2020
MEB'DEN 81 İLE OKULLAR İÇİN GENELGE GÖNDERİLDİMEB'DEN 81 İLE OKULLAR İÇİN GENELGE GÖNDERİLDİ19 Kasım 2020
ITB Tam Kadro TOBB Ekonomi Şurası’na KatıldıITB Tam Kadro TOBB Ekonomi Şurası’na Katıldı18 Kasım 2020
haber: Isparta'da hırsızlık olayı...!haber: Isparta'da hırsızlık olayı...!19 Kasım 2020
Milyonlarca kişiye müjde! İndirim hakkı getirildi...Milyonlarca kişiye müjde! İndirim hakkı getirildi...19 Kasım 2020