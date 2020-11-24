ISPARTA'DA KIZILÖTESİ ATEŞ ÖLÇER VE YENİ NESİL MASKELER VİA'DA

YENİ NESİL MELTBLOWN 3 KATMANLI MASKE

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INFRARED THERMOMETER DT -8826 YÜKSEK ATEŞ ALARMLI KIZILÖTESİ ATEŞ ÖLÇER

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Isparta'da kendi hijyen istasyonunuzu oluşturmak için gereken tüm ekipman ve malzemelere kolayca Via'dan ulaşabilirsiniz. Temassız ateş ölçerler, yeni nesil maskeler, çocuklar için maskeler...Hemde toptan fiyatına perekande!3 Katlı MeltblownTam ultrasonik gövde ve lastikleme. Hava geçirgenliği ile kolay nefes alınabilir1 kutuda 50 adet maske vardır.Tam otomatik makinelerde hijyenik ortamda el değmeden üretilmiştir.Bakteri Filtrasyon Verimliliği, Mikrobiyal Temizlik ve Solunabilirlik testlerinden başarıyla geçerek Tip II Medikal Yüz Maskesi uygunluğu sağlamıştır. Isparta'da sadece Via'da satılmaktadır.Temassız kızılötesi ateş ölçerler Isparta'da Via'da. Fiyatı çok uygun C tuşu santigrat cinsinden, F tuşu fahrenayt cinsinden gösteriyor Orta nokta işareti iki kez basıldığında gece modu oluyor Memorial hafızaya alma özelliği, 2 kez uzun basıldığında sağ üstte kafa işareti değişiyor, nesnelerin ve ortam sıcaklığına bakılabiliyor.Mikropları yok etmek için kullanılan dezenfektan, standart hijyen koşullarının sürdürülmesinde son derece etkilidir.Via, sağlık kuruluşlarında,evde veya işyerinizde kullanıma uygun bir çok hijyen malzemesini sizlere sunar.Pirimehmet mh. Gölcük yolu üzeri (Devin Otel yukarısı)