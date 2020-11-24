ISPARTA'DA PARTİKÜL FİLTESİ TEMİZLİĞİ İÇİN ADRES EGZOZCU MURAT

''Partikül arızasında en ekonomik çözüm. Aracınızın DPF arızasını garantili olarak çözümlüyoruz. DPF tıkanmasından ömür boyu kurtul.'' ''Partikül filtresini sökmeden temizliğini yapıyoruz''

Isparta'da TÜVTÜRK onaylı yazılım, ücretsiz arıza tespiti ve araç yakıt tasarrufu ile öne çıkan Egzozcu Murat'ta yapılmaktadır.

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Dizel Partikül Filtresinin dolup dolmadığını nasıl anlarım?

Dizel Partikül Filtresi (DPF), Motor egzoz gazlarından çıkan partikülleri toplamak için tasarlanmış filtrasyon sistemidir.Dizel bir aracınız varsa, genellikle bir dizel partikül filtresi vardır, bunun ne olduğunu veya nasıl korunacağını tam olarak bilemeyebilirsiniz.Dizel Partikül Filtreleri, yaklaşık olarak 20 yıldır dizel yakıtlı araçlara monte edilmiştir, ancak bakımı yapılmazsa aracınız için ciddi sonuçlar doğabilir.Partikül Temizleme, Partikül Filtre Revizyon işlemleriaracınızın egzoz kontolleri,Katalizatör tamiri, Partikül temizliği,ChipTunning işlemleri içinIsparta'da tüm sürücülerin yanında.Dizel Partikül Filtre arızanız için, garantili sonuca ulaşmak ve ayrıntılı bilgi almak için iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.Yeni sanayi sitesi 8. Blok No: 14DPF kurumla tıkanırsa veya sistemde bir arıza oluşursa", genellikle aşağıda görüldüğü gibi gösterge panelinde bu iki ışığı yakar ancak unutulmamalıdır ki 1. ışık tek başına yanıyorsa arızanın DPF'den olmama ihtimali de bulunmaktadır. Ancak her halukarda 2. ışık yanıyorsa DPF'niz dolmuş veya DPF ile ilgili sensör arızanız var demektir.