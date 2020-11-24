Rektör Çarıkçı’nın “24 Kasım Öğretmenler Günü” Mesajı

Milli ve manevi değerlerimiz ile kültürümüzün nesilden nesile aktarılmasını sağlayan, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı yetiştirmek gibi ulvi bir görevi üstlenen öğretmenlerimiz, toplumun en fedakâr ve saygın yapı taşlarıdır.Uzaktan eğitim sürecini yaşadığımız bu pandemi günlerinde mesleklerini farklı bir mecraya taşıyarak ülkemizin her bir köşesine fedakârca ve sevgiyle ulaşan, eğitim sistemimizin ve istikbalimizin mimarları olan öğretmenlerimizin her zaman yanındayız. Bilimi temel alarak ilerlemeyi hedefleyen ve ilham veren bir üniversite olan Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim elemanlarının ve ileride öğretmen adayı öğrencilerimizin de bu anlamlı gününü en içten dileklerimle kutluyorum.Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği ve Öğretmenler Günü olarak kutladığımız bu anlamlı günde görevlerini hakkıyla yerine getirmiş, ülkesine ve milletine hayırlı nesiller yetiştirmiş tüm öğretmenlerimize şükran ve minnetlerimi sunuyor, ebediyete irtihal etmiş, görevi başında şehit düşmüş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum.