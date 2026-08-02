Isparta'da yeni eğitim yılı öncesi okul güvenliği toplantısı

Isparta'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim alabilmesi amacıyla Okul Güvenliği İl Yürütme Kurulu Toplantısı, Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıya ilgili kamu kurumlarının temsilcileri, emniyet ve jandarma yetkilileri ile eğitim yöneticileri katıldı. Toplantıda yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda ve okul çevrelerinde uygulanacak güvenlik ve asayiş tedbirleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Güvenlik önlemleri değerlendirildi

Toplantıda okul giriş-çıkışlarının güvenliği, okul çevrelerinde alınacak asayiş tedbirleri, trafik düzenlemeleri, servis güvenliği ve öğrencilerin güvenliğini ilgilendiren diğer konular masaya yatırıldı. Kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve yeni dönemde uygulanacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

"En temel önceliğimiz çocuklarımızın güvenliği"

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Vali Abdullah Erin, çocukların güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamında geleceğe hazırlanmasının en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı.

Vali Erin, ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde gerekli tedbirlerin kararlılıkla alınacağını belirterek, eğitim öğretim yılı boyunca çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini ifade etti.

Isparta'da yeni eğitim yılı öncesinde alınacak tedbirlerle, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmelerinin sağlanması hedefleniyor.