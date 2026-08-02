Isparta'da okçulardan nefes kesen meydan okuma: 70 metreden su kapağını vurdular

Isparta'da okçulardan nefes kesen meydan okuma: 70 metreden su kapağını vurdular
ISPARTA
G.Tarihi: 23.07.2026 19:24
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Isparta'da okçulardan nefes kesen meydan okuma: 70 metreden su kapağını vurdular

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün paylaştığı görüntüler, okçuluk sporunda ulaşılan hassasiyeti bir kez daha gözler önüne serdi. Kentin başarılı okçuları, bu kez yeteneklerini sıra dışı bir hedef üzerinde test etti.

Sporcular, tam 70 metre uzaklıktaki bir su kapağını hedef alarak gerçekleştirdikleri atışlarla dikkat çekti. Sabır, odaklanma ve yüksek konsantrasyon gerektiren denemelerde başarılı isabetler kaydedilirken, ortaya izleyenleri hayran bırakan görüntüler çıktı.

Okçulukta isabet oranını artırabilmek için düzenli antrenman yapan sporcular, farklı hedefler üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla hem teknik becerilerini geliştiriyor hem de atış hassasiyetlerini üst seviyeye taşıyor.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, sosyal medya kullanıcıları da sporcuların başarısını takdir eden yorumlarda bulundu.

Uzmanlar, 70 metreden küçük bir hedefi vurmanın, rüzgâr, denge, nefes kontrolü ve teknik becerinin aynı anda kusursuz uygulanmasını gerektirdiğine dikkat çekiyor.

Isparta'da yetişen başarılı okçular, gerçekleştirdikleri bu farklı meydan okumayla hem yeteneklerini sergiledi hem de okçuluk sporunun ne kadar yüksek konsantrasyon gerektirdiğini bir kez daha ortaya koydu.

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