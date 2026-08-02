Ispartalı ikiz kardeşler birlikte mezun oldu

Konya Ispartalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı'nın ikiz kızları Fadime Yılmaz ve Ayşe Yılmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden aynı gün mezun olarak büyük bir gurur yaşadı.

Başarılı eğitim hayatlarını birlikte sürdüren ikiz kardeşler, düzenlenen mezuniyet töreninde diplomalarını alarak diş hekimi unvanını kazandı. Mezuniyet sevinci yaşayan kardeşler, aileleri ve yakınlarıyla bu anlamlı günü kutladı.

İkiz kardeşlerin aynı fakülteden birlikte mezun olması, hem aileleri hem de Ispartalı hemşehrileri tarafından büyük takdirle karşılandı.

Konya Ispartalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı da evlatlarının bu önemli başarısından duyduğu mutluluğu dile getirerek, emek veren tüm akademisyenlere teşekkür etti.

Diş hekimliği mesleğine ilk adımlarını atan Fadime ve Ayşe Yılmaz'ın, bundan sonraki meslek hayatlarında da başarılı çalışmalara imza atmaları temenni edildi.