Albert Genau'dan Nisan Ayına Özel Katlanabilir Cam Balkon Sistemleri

Aykanoğlu İnşaat'tan Tango ve Optima Serisi Cam Balkonlarda Özel Fiyatlar

Isparta'da Katlanabilir Demonte Cam Balkon Sistemleri İçin Fırsatlar Başladı

Tango ve Optima Serisi Cam Balkonlarla Konforlu Bir Yaz Sezonu

Isparta'da Albert Genau Markasının Katlanabilir Demonte Cam Balkon Sistemleri Fiyatları Düştü!

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Isparta merkezli Winside Cam Balkon Şirketi; Nisan ayı boyunca özel fiyatlarla katlanabilir demonte cam balkon sistemleri sunuyor. Albert Genau markasının Tango ve Optima serisi cam balkon sistemlerinde 8 mm temperli düz cam kullanılıyor. Nakit ödemelerde Tango serisi cam balkon sistemi için 950 TL, Optima serisi cam balkon sistemi için 1000 TL fiyat belirlenirken, vadelilerde ise Tango serisi için 1050 TL, Optima serisi için 1100 TL ödeme yapılması gerekiyor. Fiyatlara KDV dahil olup, fabrika teslim fiyatıdır.Müşteriler, isteğe bağlı olarak füme cam, İspanyolet kol, bronz renk, RAL renk ve menfez-delik gibi özellikler için ekstra ücret ödeyebilirler. Ancak, katlanabilir cam balkon sistemlerinde minimum yükseklik 180 cm olarak hesaplanmaktadır.Albert Genau markasının katlanabilir cam balkon sistemleri ile ilgilenen müşteriler, Isparta Yeni Sanayi Mahallesi 3226 sokak numara 22'deki şubeye ulaşarak daha fazla bilgi edinebilirler.