GSB SPOR OKULLARI BAŞLADI

https://ispartasporokullari.com/

KAYITLAR ONLİNE ALINMAYA DEVAM EDECEK

ÖZEL BİREYLERİMİZ UNUTULMADI

GSB SPOR OKULLARINA DAVET

Çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve küçük yaşlarda gençlere spor kültürünü yerleştirmek amacıyla İl Müdürlüğü tarafından her yıl binlerce öğrencinin merakla beklediği ücretsiz GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları il merkezi ve ilçelerde kapılarını öğrencilere açtı.** 4 Temmuz'da başlayan GSB Spor Okulları 2 Eylül'e kadar devam edecek. ONLİNE () başvurular ise devam ediyor.Çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve küçük yaşlarda gençlere spor kültürünü yerleştirmek amacıyla 81 il genelinde başlatılan ücretsiz GSB Spor Okulları 28 branşta İl Müdürlüğümüz koordinesinde başladı.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl binlerce öğrencinin merakla beklediği ücretsiz GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları il merkezi ve ilçelerde kapılarını öğrencilere açtı.Çocuk ve gençlerin bilinçsel ve sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sunulan GSB Spor Okulları kapsamında, Atletizm, Aikido, Badminton, Basketbol, Bilardo, Bisiklet, Bocce, Boks, Cimnastik, Dağcılık, Dart, Futbol, Geleneksel Türk Okçuluğu, Güreş, Halk Oyunları, Halter, Hentbol, Judo, Karate, Kickboks, Masa Tenisi, Okçuluk, Satranç, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Yelken ve Yüzme branşlarında eğitimler verilecek.4 Temmuz’da başlayan GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları 2 Eylül 2022 tarihine kadar devam edecek. Başvurular ise ONLİNE devam edilecek olup, kayıt olan öğrenciler kurslara dahil edilecek.GSB Spor Okullarının yanı sıra özel bireyler ve sporcular için Engelsiz Spor Okulları da start aldı. Engelsiz Spor Okulları farklı branşlarda özel bireyle eğitimler verilecek.GSB Spor Okullarına 5-18 yaş aralığı tüm öğrencileri davet eden Isparta Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Murat Çağrı Kaya, "Çocuklarımızın öz güven sahibi, sağlıklı birer nesil olarak yetiştirilebilmesi için bu tür kurslara sadece yaz aylarında değil yıl boyunca devam etmekteyiz. Bu tatil günlerinde çocukların sosyalleşmesi, arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesi ve özgüvenlerini kazanmaları bakımından bu tür kurslar çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda açmış olduğumuz Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okullarının çocuklarımızın toplum hayatına katılan sağlıklı bireyler olması yolunda önemli bir basamak olduğu düşüncesiyle çocuklarımız sporla büyüsün, spora erişimi olmayan çocuk kalmasın diyoruz. Spor okullarımızda faaliyette bulunacak antrenör, eğiticilerimiz ve tüm gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.