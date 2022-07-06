ÖNDER AVM'DEN BAYRAM ÖNCESİ FIRSATLAR

Önder Şekerleme AVM Isparta'da tam 7 şubesi ile hizmet veriyor. Önder AVM'den Kurban Bayramı öncesi tüm gıda ihtiyaçlarınızı en ucuza alabilirsiniz. Şeker ve kolonya çeşitleri için stantlar açıldı.



Tüketime hazır gıda-Şarküteri-Temizlik Ürünleri-Züccaciye-Dondurulmuş Ürünler-Kişisel Temizlik ve Bakım Ürünleri hepside uygun fiyatlarla Önder AVM şublerinde. Isparta'da Kurban Bayramı öncesi tüm alışverişleriniz için en ucuz adres Önder Şekerleme AVM Şubeleri...



Ekonomik fiyatlarıyla ve kaliteli gıda ürünleriyle Önder AVM,vatandaşlarımızı şubelerine davet ediyor.

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ÖNDER ŞEKERLEME AVM ŞUBE ADRESLERİ

Fevzi Paşa İlköğretim Okulu arkası

Karaağaç Mahallesi 115. Cadde Meydanlık Cami Üstü

Kurtuluş mahallesi 1191 sokak no:17 (Kesikbaş Mevkii)

Cuma Pazarı Kavşağı

Batıkent (Gökkubbe üstü)

Halıkent mahallesi ( Kültür Koleji karşısı)

Çünür Yenikent mahallesi