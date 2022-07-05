Isparta Belediyesi, Gülcü Mahallesi’nde yaklaşık 2 bin 500 metrekare meydanlık alanda çevre düzenlemesi yapıyor. Çalışmalarda ilk olarak meydandaki yıpranan, deforme olan kilit taşlar sökülürken, birinci kat asfalt çalışması yapıldı. Çalışmaların devamı olarak baskılı asfaltlama yapılacak.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından şehrin farklı noktalarında yapılan dokunuşlar bir bir kendisini gösteriyor. 3 yıllık süre içerisinde birçok yeni kavşak düzenlemesi, yeni bulvar açılması gibi trafiği rahatlatıcı önlemlerin yanında belediyenin kendi üretimi olan begonit taşlarla kaldırım, cadde ve meydanların aydınlatmalarıyla birlikte estetik görünüme kavuşturuldu.Meydanlık düzenlemeleri kapsamında Kaymakkapı Meydanı, Matbaalar Çarşısı ve Ulu Cami Çevre düzenlemeleri tamamlanırken, meydan düzenlemesi son olarak Gülcü Mahallesi’nde devam ediyor.Fen İşleri Müdürlüğü’nce Gülcü Meydanlığında çevre düzenleme çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 bin 500 metrekare meydanlık alanda eskiyen ve deforme olan kilit parke taşları kaldırıldı. Meydanlığın orta kısmında bulunan Müftüzade Gülcü İsmail Efendi’nin anıtı da mezarlığın önüne alınıyor. Meydandaki taş söküm ve altyapı çalışmalarının ardından ekipler, gece saatlerinde birinci kat asfaltlama çalışması yaptı. Sabah saatlerine kadar devam eden çalışmayla meydan yeni asfaltına kavuştu.Kurban Bayramı’nın ardından da Gülcü Meydanlığının çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında ikinci etap olarak baskılı asfalt çalışması yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla Gülcü Meydanlığı, estetik bir görünüme kavuşacak.Gülcü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eroğlu, Gülcü Meydanlığında asfalt çalışması yapıldığını belirterek, “Sağ olsun Belediye Başkanımız şehrin 44 mahallesinde de çalışmalar yapıyor. Çok yoğun bir şekilde çalışmalar var. Bunu herkes gözlemliyor. Bir tarafta elektrik hatları yer altına alınıyor, diğer tarafta doğalgaz diğer tarafta belediyenin çalışmaları var. Tüm mahallelerde çalışmalar var. Belki birkaç gün toz toprak oluyor ama gelecek açısından çok güzel, yatırım olarak görüyoruz. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Meydanlığımız için söz vermişti. Asfaltımızı da tamamladıktan sonra Gülcü Mahallemizdeki sorunlarımızı çözmüş olacağız” dedi.