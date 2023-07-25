Isparta'da Yatılı Yaz Kur'an Kursları Heyecan ve Coşku İle Devam Ediyor

Isparta'da Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Erkek ve Kız öğrenci yurtlarında düzenlenen Yatılı Yaz Kur'an kursları, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başladı ve 50 öğrenci ile devam ediyor. Eğitimlerine heyecan ve coşkuyla devam eden öğrenciler, Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler, kitap okuma saatleri ve çeşitli etkinliklerle yaz kursu programını değerlendiriyor.

Isparta İl Müftüsü Vekili Halil Taş, kursları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti ve eğitimlerin etkinlik ve verimliliğini artırmayı hedefledi. Taş, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, yaz kursunun öğrencilere hayatları boyunca yol gösterecek bilgi ve ahlaki erdemlerle donanmalarına katkı sağlayacağını ve burada edindikleri güzel arkadaşlık ve dostlukların hayatlarına anlam katacağını belirtti.

Eğitim programının yanı sıra sosyal etkinlikler de düzenlenen Yatılı Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, tarihi mekanları ve Atabey ilçesini de ziyaret ederek kültürel bir deneyim yaşadılar. Yaz kurslarına katılan öğrenciler, hem dini bilgilerini geliştiriyor hem de keyifli zaman geçirerek yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirme fırsatı buluyorlar.