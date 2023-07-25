Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurtları Yeni Döneme Hazırlanıyor

































Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait yurtlar, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına yönelik hazırlıklarını tamamlamak için harekete geçti.Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen'in öncülüğünde, merkez ve ilçe Yurt Müdürleri ile bir araya gelerek değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya, yurtlarda görevli Birim Şube Müdürleri de katılarak hazırlıklara katkı sağladı.Toplantıda, yurtlardaki yeni dönem hazırlıkları masaya yatırıldı ve önemli çalışmalar değerlendirildi. Yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlık sürecinde yapılması gerekenler ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler ele alındı.Öğrencilere daha iyi bir konaklama ve eğitim ortamı sunmak amacıyla yurtlardaki altyapı, temizlik, güvenlik ve sosyal imkanlar gözden geçirilerek geliştirme adımları ele alındı. Ayrıca, öğrenci memnuniyeti ve refahını artırmak için yeni projeler ve etkinlikler de görüşüldü.Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, yaptığı açıklamada, öğrencilerin daha güvenli, konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde yurtlarda sağlanacak iyileştirmelerle öğrencilere daha iyi bir deneyim sunmayı hedeflediklerini ifade etti.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtları, öğrencilerin yeni eğitim yılına en iyi şekilde hazırlanmaları için titizlikle çalışmalarını sürdürecek. Öğrencilerin daha verimli bir akademik yaşam sürmeleri ve sosyal açıdan gelişimlerine katkıda bulunulması için gerekli düzenlemeler tamamlanacak.