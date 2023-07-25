Isparta 32 Spor, Kanat Oyuncusu Alim Harlak'ı Kadrosuna Kattı!











Isparta 32 Spor, transfer döneminde atağa kalktı ve kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup takımlarından biri olan Nazillispor'da başarılı bir sezon geçiren kanat oyuncusu Alim Harlak'ı kadrosuna kattı. Alim'in takıma katılmasıyla birlikte, Isparta 32 Spor'un hücum hattı daha da güçlendi.Geçtiğimiz sezon Nazillispor formasıyla 10 gol atan Alim Harlak, performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Yeni sezonda Isparta 32 Spor için sahada önemli bir rol üstlenecek olan Alim, hızı ve yetenekleriyle takımına katkı sağlamayı hedefliyor.Transfer süreci, İstanbul'da gerçekleşen anlaşma ile tamamlandı. İmza törenine Isparta 32 Spor'un Asbaşkanı Nuri Top ve 2. Başkanı Mehmet Pala da katıldı. Kulüp yönetimi, Alim Harlak'ın transferiyle takımın gücüne güç kattığını belirterek taraftarlarına heyecanlı bir sezon vaat ediyor.Isparta 32 Spor, yeni sezonda Alim Harlak liderliğinde rakiplerine meydan okuyacak ve hedeflediği başarıya ulaşmak için mücadele edecek. Takımın taraftarları da Alim'in katılımıyla umut dolu bir bekleyiş içinde.